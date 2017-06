El primer militar gay que se casó en España denuncia una "agresión homófoba" en el centro de Sevilla

El exs oldado Alberto Linero, el primer militar gay en contraer matrimonio en España en 2006, ha denunciado ante la Policía Nacional que el pasado miércoles sufrió una agresión "de odio homófoba" en el centro de Sevilla cuando, sobre las 17:15, un joven se le acercó por detrás y le dio un guantazo para, posteriormente, golpearle nuevamente y propinarle un rodillazo en las costillas.

"Mira el militar maricón por dónde anda", ha asegurado que le dijo este desconocido, que iba acompañado de otras dos personas, una de ellas una mujer, según consta en la denuncia policial interpuesta en dependencias de la Policía Nacional en Granada -ciudad donde reside-, que ha confirmado con fuentes de este cuerpo que se están desarrollando las investigaciones pertinentes sobre estos hechos.

Al principio, pensó "que era algún amigo", ha indicado Linero, si bien al volverse recibió otro golpe y, tras el insulto que ha referido en la denuncia, un rodillazo diciéndole "hoy es tu día, toma un regalo", un comentario que el agredido vincula con la conmemoración el pasado miércoles del Día del Orgullo Gay.

Posteriormente, las personas que pasaban por la calle Daoiz donde tuvo lugar la agresión, se acercaron a ayudarle, adelantando esa misma tarde su vuelta desde Sevilla, donde realizaba unos trámites, a Granada, donde recibió atención médica en Urgencias del hospital Virgen de las Nieves, que certificó al Juzgado de Guardia la asistencia sanitaria que se le prestó por estas lesiones, una contusión en costillas y una contractura cervical.

Ha señalado que no podía esperar que le "fuera a ocurrir" esto después de once años en que contrajo matrimonio en Sevilla, lo cual tuvo relevancia pública. Por ello tanto él como su hoy ex marido recibieron "amenazas" y "agresiones". "No puede ser que sean tantos casos aislados", ha indicado Alberto Linero respecto de estas actitudes con las personas homosexuales.

Linero dejó de ser militar en el año 2010, cuando denunció su expulsión del Ejército del aire "tras sufrir dos años de amenazas, abusos y proposiciones sexuales dentro del ejército".