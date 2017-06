"España tuvo dos reyes masones, los dos extranjeros, qué le vamos a hacer"

Los caminos de la masonería también son inescrutables. Óscar de Alfonso Ortega (Quart de Poblet, Valencia, 1967), Gran Maestro de la Gran Logia Española desde 2010, llegó por las películas de John Wayne y los cuadros de su paisano Sorolla.

-Acabada la moción de censura, en las Cortes de la República había muchos masones...

-Un tercio de los diputados, más o menos. Y de todos los partidos. Uno de los juramentos que hacemos los masones es el de no revelar jamás la identidad de otro masón. En la República la masonería estaba muy politizada.

-¿Hay masones en la política?

-No sólo a nivel estatal, sino autonómico o municipal. La masonería hoy día no es un grupo de presión ni un lobby en la sombra. Los hay en la política, el Derecho o la Medicina, que son albañiles o gasolineros. Un reflejo de la sociedad en la que vivimos.

-¿Por qué se hizo masón?

-Desde los 15 años me había atraído. Sentía interés, curiosidad y admiración por una organización a la que pertenecieron George Washington, John Wayne, Blasco Ibáñez o Sorolla. Lo dejé pasar y la llama volvió cuando estaba de pasante en un despacho de abogados y llegó un cliente que era masón. Antes fui rotario.

-¿Cuántos son?

-Más de tres mil. Cuando fui elegido en 2010 éramos 1.800.

-Tres amigos masones decidieron compartir panteón. ¿La amistad es más que la familia?

-Más que amistad, fraternidad. No somos familia, pero nos consideramos hermanos.

"Franco fusiló a cuatro mil masones en la guerra, algo que no hicieron ni los nazis ni los soviéticos"

-¿La familia es una rémora?

-Un masón no puede tener ninguna dependencia de nadie, debe ser un hombre libre, pero tiene que ser un buen padre de familia y un buen trabajador. La familia es importante, pero admitimos solteros y homosexuales.

-¿Dónde son más presentes?

-En la costa, desde Barcelona a Marbella. En total, somos 182 ó 183 logias en toda España. La de Madrid es muy importante.

-¿La palabra fraternidad les lleva a la Revolución Francesa?

-Al revés. Lo que hizo fue aniquilarlos, porque la mayoría de los masones pertenecían a la nobleza y la alta burguesía. Somos más de la Revolución de 1848.

-Stefan Zweig contó que el autor de La Marsellesa acabó en la cárcel...

-El autor de La Marsellesa era masón. Y Guillotin también, que no inventó la guillotina, sino un medio más humano que abreviara el sufrimiento de los presos que eran ejecutados.

-¿Se resentirían las bibliotecas sin los autores masones?

-Yo soy abogado, pero le puedo citar a Mozart, Goethe, Churchill, Fleming, Ford, el de los coches, Kipling.

-Sin ellos el mundo sería peor...

-Y más aburrido. También fueron masones Cantinflas y El Gordo y el Flaco, los dos, que hicieron una parodía en el cine. Y Walt Disney también lo era. No digo que Fleming inventara la penicilina por ser masón, pero la masonería siempre promovió el progreso científico. Masones son Alfred Nobel, creador de la TNT, y el de la Cruz Roja. En la guerra de la Independencia de Estados Unidos había en los dos bandos. Allende era masón. Y Pinochet.

-¿Los hay en el fútbol?

-En El Libro de los cien inventos masónicos, Xavi Casinos dice que los primeros presidentes del Liverpool y el Manchester United era masones.

-¿Las aficiones de un masón?

-Las de cualquiera. El cine y la lectura. Hacía boxeo tailandés, pero me operaron hace diez meses y el médico me lo prohibió. Lo he cambiado por la natación. Hago muy bien la paella valenciana. Lo dice hasta mi suegro.

-¿Hay mucha leyenda?

-Intento explicar por toda España lo que somos y, sobre todo, lo que no somos.

-¿Masones en la Casa Blanca?

-Que yo sepa, sólo Gerald Ford. Ni los Kennedy ni Bush ni Obama. Tampoco Zapatero, que me lo preguntan siempre. El abuelo de Zapatero sí fue masón. Era militar y fue fusilado por no adherirse a la rebelión. Su expediente está en el archivo de Salamanca.

"No comemos niños ni quemamos iglesias, para ser masón es requisito indispensable el de ser creyente"

-¿Real o republicana?

-España ha tenido dos reyes masones, José Bonaparte y Amadeo de Saboya. Los dos extranjeros, qué le vamos a hacer. Y hasta trece jefes de Estado o presidentes: Prim, Azaña, Casares Quiroga, Diego Martínez Barrio.

-Trece. ¿Son supersticiosos?

-Ni más ni menos que el resto de la gente. No nos comemos a los niños ni incendiamos iglesias. Contra la imagen anticlerical, para pertenece a nuestra logia es requisito imprescindible ser creyente. Sólo admitimos hombres.

-¿Lo aceptan las feministas?

-Hay una gran logia femenina.

-¿Por qué los legalizan más tarde que al Pecé?

-El Gran Oriente Español, heredero de la logia que fundó en 1810 Pepe Botella, estuvo en el exilio en México y fue legalizada el 82 contra el criterio de Martín Villa y por el Tribunal Supremo.

-¿Qué tenía Franco contra la masonería?

-En un programa de TVE, me preguntó Ramón Colom que qué le diría a Franco. Le habría dicho que pese a su persecución, a que fusilara a cuatro mil masones, la mayor matanza en todo el mundo, que no lo hicieron ni los nazis ni los soviéticos, no había conseguido eliminarnos.