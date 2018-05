Bajan todos los delitos menos los sexuales en el arranque del año

El primer balance de la criminalidad del año 2018 deja una importante caída de la delincuencia en Sevilla capital, donde el global de las infracciones penales desciende en torno al 12%. Los datos corresponden al primer trimestre del año, periodo en el que se denunciaron en la ciudad 10.745 delitos. En el mismo trimestre del ejercicio anterior hubo 12.204. En la provincia la bajada es algo más moderada, del 7,5%, pero el balance sigue arrojando datos muy positivos.

Todas las modalidades delictivas han experimentado bajadas importantes en relación con el año pasado, salvo los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que han subido en todas sus variantes. En general este tipo de infracciones creció un 15%, pasando de 60 casos en el primer trimestre del año 2017 a 69 en el mismo periodo de 2018. Destaca el repunte de las violaciones, que pasan de 4 a 7. Traducido a porcentajes, supone un llamativo crecimiento 75%, si bien es cierto que los porcentajes son muy elevados precisamente por tratarse de delitos que no son muy comunes. Estos datos están extraídos del informe que publica cada tres meses el Ministerio del Interior en su página web.

El crecimiento de los delitos sexuales es contrario a la tendencia general del resto de la delincuencia. De hecho, es una modalidad delictiva que sólo ha hecho subir en los últimos años. Así, siete violaciones denunciadas en Sevilla capital en tres meses resulta una cifra muy abultada si se tienen en cuenta las estadísticas de hace unos años, cuando apenas había una o dos agresiones sexuales con penetración en todo el año (salvo en aquellos casos en los que actuaron violadores en serie, de los que no se tiene constancia que haya ninguno libre en la actualidad).

La explicación a este crecimiento de las denuncias por delitos sexuales puede deberse no sólo al incremento real de los delitos, sino a una mayor concienciación de las mujeres a la hora de denunciar, que ha puesto de manifiesto una realidad que quizás siempre existió pero no quedaba reflejada de manera tan patente en las estadísticas. Sin duda, en los últimos dos años han influido sucesos como el de la Manada para animar a muchas mujeres que han sido o se consideran víctimas de abusos o agresiones sexuales a presentar denuncias, cuando quizás hace unos años no se recurría tanto a la Policía o a la Justicia. Hoy es mucho más habitual que se denuncie a un mirón o a una persona que practica un tocamiento.

Menos robos en viviendas

Junto con los delitos sexuales también crecieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas, que también subieron un 11,5% al pasar de 26 a 29 casos. Los delitos más frecuentes y los que más alarma han generado en los últimos años en Sevilla han caído de manera notable. Así, los robos de vehículos, que fueron el año pasado el apartado que más subió, han bajado en este primer trimestre casi un 40%. De 424 robos de vehículos –la gran mayoría de ellos ciclomotores y motocicletas– en el primer trimestre de 2017 se ha pasado a 256 en el mismo periodo de 2018. Se ha notado especialmente la creación de un grupo especial de la Policía para luchar contra este tipo de robos, que empezó a funcionar durante el verano del año pasado.

Igualmente, los robos en domicilios han descendido un 20,8% en la capital, aunque en la provincia han crecido un 4,8%. Se aprecia aquí una tendencia habitual entre los ladrones de viviendas, que vuelven a alejarse de la ciudad para buscar casas en zonas rurales o urbanizaciones que resultan más difíciles de vigilar para las Fuerzas de Seguridad. Este tipo de delito suele fluctuar mucho, puesto que depende en buena parte de la presencia en Sevilla de alguna banda de ladrones. Estos grupos son itinerantes pero pueden pasar temporadas aquí y robar decenas de domicilios. Desde la desarticulación de un grupo de georgianos que llegó a desvalijar más de 600 pisos en Sevilla, este tipo de delito se mueve en unos guarismos poco alarmantes.

La 'emigración' de los aluniceros provoca una bajada del 20% en los robos con fuerza en la capital

Los robos con fuerza en general han caído un 19,5%. Hay que tener en cuenta que el balance del año pasado fue especialmente negativo y fue el primer ejercicio en el que subió la delincuencia tras más de una década de bajada continua de los delitos. Buena parte de aquel repunte de las estadísticas la tenían un par de bandas de aluniceros que actuaban prácticamente cada noche y se dedicaban a reventar comercios de Sevilla y otras provincias cercanas. Las bandas siguen activas, pero últimamente están operando más en municipios pequeños y alejados de la capital. De hecho, la bajada que se observa en la capital no es tal en el conjunto de la provincia, donde los robos con fuerza crecieron levemente (un 0,3%). Entre esas bandas están las conocidas como del BMW y la del Seat León, por los tipos de coches que robaban para después empotrarlos contra los escaparates de los comercios, principalmente tiendas de telefonía móvil, estancos, perfumerías y ópticas.

Los delitos violentos también bajan con fuerza. No ha habido ningún homicidio consumado en la capital y sólo cuatro en grado de tentativa. En la provincia sí hubo uno consumado y siete en tentativa. Tampoco ha habido secuestros. Y los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, es decir, las peleas y reyertas con heridos, bajaron un 45% en la capital y un 20% en la provincia. Por su parte, los hurtos siguen siendo los delitos más comunes y representan aproximadamente un tercio del global de la estadística.

La Delegación del Gobierno en Andalucía destacó ayer que la tasa de criminalidad se sitúa en 42,2 delitos por mil, 0,8 puntos por debajo del mismo periodo del año anterior y hasta 13,2 puntos menos que hace una década. Junto a ello, las infracciones penales esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que va de año en la provincia de Sevilla alcanzan una tasa del 34,9%, similar a la del primer trimestre del pasado 2017. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, subrayó que “es la cota de delincuencia más baja de la serie histórica” de los últimos años.