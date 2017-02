Estudiar fueraUn peldaño más en el currículum

Tras dos años de descenso, el número de universitarios andaluces con una beca Erasmus comienza a remontar levemente. Los cambios normativos y los recortes en la financiación durante los años de la crisis paralizaron la evolución positiva de este programa de estudio en el extranjero, que el pasado curso cumplió 30 años. Pese al cambio de tendencia, este programa ya se ha quedado corto para muchos estudiantes y cada vez son más los universitarios que demandan becas de movilidad más allá de la Unión Europea con México, Estados Unidos o Brasil como principales destinos, y así diferenciarse de sus compañeros.

"Ojalá tuviéramos más financiación. Las becas de movilidad son muy enriquecedoras para los universitarios", señala Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Sevilla. "Los alumnos ganan en autonomía y competencias. Las experiencias en el extranjero son muy valoradas por las empresas".

Los jóvenes se quejan de la cuantía de las becas y la falta de ayuda en temas de documentación

Un total de 1.173 alumnos de la Universidad de Sevilla se beneficiaron el curso 2015-2016 de estancias de cuatro a doce meses en el extranjero, casi un 4% más que dos años antes (curso 2013-2014), cuando los alumnos Erasmus salientes cayeron un 45% en un año. De esos 1.173 universitarios, 887 alumnos se beneficiaron del programa Erasmus, 116 del plan Erasmus Práctica y 170 de los convenios de la Universidad de Sevilla con instituciones académicas fuera de la Unión Europea, principalmente.

Italia fue el destino más demandado (263), seguido de Reino Unido (133) y Francia (122). Fuera de la Unión Europea destaca Brasil (44), México (32) y Chile (29). Los universitarios prefieren viajar hacia el oeste y aún son pocos los que se decantan por China (7) o Japón (6).

Por género, el 60% de los estudiantes de la Hispalense que el pasado curso obtuvieron una beca de movilidad eran mujeres y cada año el número de féminas es mayor.

El dato de estudiantes extranjeros que eligen Sevilla para estudiar supera cada año a los que salen: 1.173 estudiantes nacionales frente a 1.628 extranjeros. La mayoría de ellos proceden de Italia, Francia, Estados Unidos y Brasil. Hasta el pasado curso, el Gobierno brasileño tenía un convenio de movilidad con la Universidad de Sevilla que permitió, junto con otros convenios, a 120 brasileños estudiar en la Hispalense en 2016 y a 177 en 2015.

El pasado 10 de febrero, Ana Solano, estudiante de Magisterio, en la especialidad de Primaria, viajó a Brasilia (Brasil), donde permanecerá seis meses. "Primero pensé en Francia, pero está demasiado cerca y puedo volver a casa con más frecuencia. Si me iba quería que fuera lejos", comentaba la joven días antes de emprender el viaje. "Mi madre lleva semanas durmiendo mal, le da miedo", admitía.

La joven, que eligió Brasil entre otros motivos por su afición a la capoeira, se queja de la escasa cuantía de las becas y la falta de ayuda por parte de la Universidad para solucionar los temas burocráticos y de documentación. "El camino antes de irte no es fácil. Toda la documentación necesaria tienes que gestionarla tú mismo".

Gonzalo Martínez-Boné, alumno del grado de Administración y Dirección de Empresa de la Hispalense, coincide con Ana Solano. "Todo corre de tu cuenta. Yo tuve que ir al Consulado brasileño en Madrid para arreglar la documentación del viaje", comenta el joven, que viajará al Estado de Santa Catarina, en Brasil, mañana martes.

Ésta será su segunda experiencia en el extranjero. El joven cursó el tercer año de su grado en Edimburgo con una beca Erasmus. "Soy reincidente", reconoce este estudiante natural de Huelva. "Cada vez es más necesario diferenciarte del resto y creo que con mis experiencias en el extranjero voy a tener más facilidades para entrar en el mercado laboral", concluye.

A la hora de solicitar una beca de movilidad, según destaca Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización de la Hispalense, tienen preferencia los matriculados en alguna de las 11 dobles titulaciones internacionales de grado y las 35 de máster, además de en los 78 acuerdos de doble titulación de doctorado que oferta, a través de un convenio, la Hispalense junto con diferentes universidades internacionales.

"La Universidad ha invertido unos 320.000 euros para los destinos a países extracomunitarios, así como 50.000 euros este año para las dobles titulaciones de máster y otros 25.000 euros para las dobles titulaciones de doctorado", comenta Vargas.

En la Universidad Pablo de Olavide, por otro lado, 500 alumnos cursaron parte de sus estudios de grado o posgrado en el extranjero el año pasado. Un total de 394 lo hicieron a través del programa Erasmus, 28 con el plan Erasmus Práctica y 106 a través de convenios con universidades de América, principalmente. Este curso 2016-2017, esta cifra se elevará hasta los 652 (datos provisionales), superando el número de alumnos de la UPO que se van fuera por primera vez al número de estudiantes extranjeros que llegan a esta universidad sevillana (611).

Además de las becas Erasmus, la UPO tiene en marcha varios programas de movilidad propios o cofinanciados a través de entidades como Banco Santander. Según explica Miguel Ángel Herrera Sánchez, director del Área de Relaciones Internacionales de la UPO, destaca el programa Mexicalia, basado en convenidos bilaterales con universidades de México; el programa Atlanticus, que permite a estudiantes de la UPO viajar a Estados Unidos, Canadá y Australia; y el Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) para estudiantes de grado con universidades de América Latina, organizado en redes temáticas.

Desde la UPO confiesan que aún esta universidad no está experimentando un aumento en el número de estudiantes Erasmus como sí está ocurriendo en el resto de universidades andaluzas. "Sí estamos cubriendo estancias completas, algo que antes, por la falta de financiación, no era posible", explica Miguel Ángel Herrera. "Antes, la beca del Ministerio y la de la Junta de Andalucía no eran compatibles. Con el cambio de normativa, al tener más fondos, podemos garantizar una estancia de ocho meses y no de cinco meses como máximo, como ocurría antes".

La UPO destina unos 45.000 anuales al programa Mexicalia y otros 40.000 al plan Atlanticus, cofinanciado de forma conjunta con el Banco Santander, según Herrera.

"La recuperación financiera está animando cada vez a más estudiantes a dar el paso", comenta el director del Área de Relaciones Internacionales de la UPO. "Más del 10% de los estudiantes de la Universidad participan en un programa de movilidad. Somos la segunda universidad española con la mayor tasa de estudiantes que viajan al extranjero, sólo estamos por detrás de la Carlos III".

En 2011, Sara Caballero, cursó el primer semestre de 3º de Ciencias Ambientales en Estados Unidos a través del programa Atlanticus, mientras que el segundo semestre lo pasó en Alemania como Erasmus. "En EEUU era una alumna más, me exigían lo mismo que al resto de compañeros", reconoce la joven ex alumna de la UPO, que actualmente trabaja como profesora de español en Brasil. "El campus estaba en Boone, en Carolina del Norte. Es una pequeña ciudad en la que la mayoría de la población vive de la Universidad".

La joven reconoce que en Alemania el idioma fue una barrera al principio. "Elegí como destino Wurzburgo porque me dijeron que las clases eran en inglés, pero no fue así, todas las asignaturas se impartían en alemán", recuerda. "Si no fuera por el apoyo de los profesores, que me facilitaban los apuntes en inglés y me permitían hacer los exámenes y los trabajos también en inglés no lo hubiera conseguido", comenta Sara Caballero, que no descarta volver a hacer las maletas y mudarse a China una temporada. "Creo que aún no he terminado de dar vueltas por el mundo", reconoce.