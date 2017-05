Eulen sólo atenderá en San Luis de los Franceses de forma temporal

La Diputación Provincial de Sevilla aclaró ayer que el contrato firmado con la empresa de servicios integrales Eulen para cubrir el servicio de taquilla, atención al público, venta de entradas o promoción de autoguías en la iglesia de San Luis de los Franceses tiene carácter temporal y en tanto que se resuelve el concurso público que hay en marcha, con el objetivo de dar mayor estabilidad a estos servicios y al empleo que generen.

Así, el contrato adjudicado por resolución de Presidencia el pasado 8 de mayo tiene prevista una duración de sólo 113 días y un presupuesto que no llega a 20.000 euros. Precisamente, hoy está previsto que arranque la mesa de contratación del servicio, para el que se han presentado varias ofertas y cuyas empresas están citadas en la Diputación. El servicio se sacó a licitación el pasado abril, por un importante máximo de más de 90.800 euros y el plazo para presentar ofertas estuvo abierto hasta el 27.

El objetivo del ente es contratar un servicio por un mínimo de un año, prorrogable por otros dos, pero el concurso no estará resuelto hasta mediados del próximo septiembre. No obstante, la Diputación no quería esperar tanto para reabrir la iglesia, considerada una joya del Barroco y cuya restauración ha despertado un gran interés. Con la contratación temporal de Eulen se pretende que el templo esté abierto en estas fechas, "de gran afluencia de visitantes a Sevilla", insistió el portavoz.

Según las tarifas aprobadas en el último Pleno de la institución, visitar la iglesia costará 1 euro a los residentes en la ciudad de Sevilla o en la provincia y cuatro euros a los ciudadanos procedentes de otras zonas. Aunque también hay tarifas reducidas para menores de 16 años, mayores de 65, parados y estudiantes de hasta 20 años. El alquiler de audioguías tendrá un precio de 5 euros.