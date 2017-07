Fallece Mercedes Alba, número 1 de la Macarena

"Empecé a ver a la Virgen de la Esperanza en aquella capilla de San Gil que se comía. Se le quedaba pequeña". Mercedes Alba, hermana número 1 de la Macarena, falleció este pasado fin de semana a los 94 años de edad. Formaba parte de la cofradía desde el mismo año de su nacimiento, 1923, cuando la apuntó su padre, César Alba, que fue hermano mayor por aquellos años. Sus primeros recuerdos en la hermandad de San Gil, como recordaba para este periódico en una entrevista realizada en 2014 con motivo de los 50 años de la coronación, eran de cuando acompañaba a su madre en las tareas de vestir a la Dolorosa. "Eran momentos emocionantes". Nunca se le olvidó la noche de agosto que presenció la apertura del cajón en el que se preservó a la Virgen por los sucesos del 36: "Nadie se lo esperaba. Allí estaba la Virgen de la Esperanza con dos mazos de nardos en las manos. Se cantaron salves, saetas...". Tras reencontrarse con la Virgen, la fiesta continuó en la casa familiar de la calle San Eloy.

La coronación canónica de la Virgen de la Esperanza no la pudo vivir directamente al estar viviendo por aquellos años en el Aaiún, aunque nunca perdió el contacto con la hermandad ni la vinculación. "Le pedí a mi hermano César que me pagara las cuotas". Se sentía muy orgullosa ser la hermana más antigua y gracias al programa de hermanos veteranos acudía a la hermandad de manera asidua en los últimos años. "Me siento muy orgullosa de ser la hermana número 1. Cuando voy todos vienen a saludarme y se hacen fotos conmigo".

Hasta el tanatorio de la SE-30, donde se velaron ayer sus restos mortales, se trasladaron un buen número de hermanos de la Macarena para dar el último adiós a quien fue testigo de alguno de los momentos más históricos de la corporación.