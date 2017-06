La Fiscalía estudia la sentencia y aún no ha decidido si la recurrirá

La Fiscalía de Sevilla está estudiando los 393 folios de la sentencia que absolvió a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la venta de los suelos de Mercasevilla y aún no ha decidido si la recurrirá, según han comentado este jueves fuentes del caso.

Un día después de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla acordara la absolución de los diez acusados, entre los que se encuentran el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, la Fiscalía de Sevilla está analizando el contenido de la resolución para decidir si recurre el fallo o no, dado que la Fiscalía había pedido en el juicio una condena de dos años de prisión para los diez acusados a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales en relación con el concurso para la enajenación de los suelos de Mercasevilla.

La Fiscalía dispone de un plazo de diez días para presentar un recurso contra la decisión de la juez, han precisado las mismas fuentes.

La sentencia hecha pública ayer es contundente al afirmar que no hay pruebas de “amaño”, “confabulación”, ni de “concierto previo” o manipulación del concurso público. La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, desmonta a lo largo de los 393 folios de la sentencia la teoría del concurso amañado para favorecer a la constructora Sanma, que apreciaron tanto la juez instructora, Mercedes Alaya, como la propia Fiscalía de Sevilla, porque, entre otros aspectos, no considera que exista ninguna motivación, beneficio o estímulo económico para que los diez acusados pudieran ponerse de acuerdo para predestinar la adjudicación del concurso.

La sentencia supone un duro varapalo para Alaya –a quien la juez no cita en ningún momento de la resolución-, para la acusación que en su día inició el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz municipal del PP, y para la propia Fiscalía, de quien la juez rechaza la afirmación realizada en el juicio respecto a que el concurso público para la enajenación de los suelos fuese “un paripé”, como expuso en la vista oral el fiscal.

La sentencia comienza analizando la intervención del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y del presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien a tenor de lo que argumenta la juez en el fallo ni siquiera debieron haberse sentados en el banquillo de los acusados, como probablemente el resto de los acusados que también han sido absueltos.

Sobre Torrijos y el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, la juez corrobora la “escasa o nula participación” en los hechos, “sin que existan siquiera meros indicios en las actuaciones delictivas de la que son objeto de acusación”.