La tesorera de Foro Taxi Libre asume en funciones la presidencia

Rocío López ha asumido en funciones la Presidencia de la asociación Foro Taxi Libre, en el marco de una votación celebrada por la junta directiva de la organización, a cuenta de la renuncia de Juan Martín Caparrós a la Presidencia del colectivo. Rocío López, hasta ahora tesorera de la asociación, encabezará la misma al menos hasta la asamblea que habrá de celebrar el colectivo el próximo verano, para renovar su organigrama.

El propio Juan Martín Caparrós ha informado que una vez consumada su renuncia a la Presidencia, por la "insoportable" situación de acoso supuestamente sufrida y el "entorpecimiento" de su labor, en el marco del conflicto que atraviesa el sector hispalense del taxi, la junta directiva del colectivo ha elegido a la tesorera para que asuma "en funciones" el liderazgo.

Al menos, según ha dicho, hasta la asamblea que celebrará esta organización de taxistas ya "después de junio", para renovar su organigrama. "Tiene mucha ilusión", ha dicho Martín Caparros respecto a su sucesora, toda vez que tras la renuncia de Martín Caparros a la Presidencia de Foro Taxi Libre, el resto de la junta directiva decidió hacer lo propio, aunque finalmente la mayoría de los miembros reconsideró dicha postura y no fue consumada la anunciada dimisión en bloque.

Juan Martín Caparros, cuya organización reclama la implantación de un turno rotatorio en las paradas de taxi del aeropuerto y de la estación de trenes de Santa Justa, para impedir el presunto monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto en tales espacios, había explicado ya que los dirigentes de su asociación y la propia entidad están siendo objeto de un trato "insoportable y denigrante", en referencia a los incidentes y "agresiones" denunciados por ellos mismos.

En los últimos tiempos, Martín Caparros ha denunciado que la puerta de su domicilio particular ha sido objeto de la deposición de excrementos y de pintadas, extremo que conecta con la demanda de su organización de instaurar un turno rotatorio en las parada de taxi del aeropuerto, supuestamente monopolizada por un grupo de taxistas, y la de Santa Justa, que estaría sujeta a una situación similar. "Es insoportable. Pagamos una licencia al Ayuntamiento, pero no podemos ir a trabajar al aeropuerto", insistía, criticando además que su organización, con 226 taxistas asociados, no logre "representación" en el Instituto Municipal del Taxi, participado por las asociaciones de taxistas Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi, UGT, los consumidores y los partidos políticos, y donde no ha prosperado la propuesta del turno rotatorio. "Nos entorpecen por todos lados", lamentaba.