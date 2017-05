La Fuerza Terrestre que vino del cielo

El sargento Julio Aguado Lucena, destinado en la Brigada de Helicópteros de Paracuellos del Jarama, tiene más de dos mil saltos en su hoja de ruta de paracaidista. Tendrá que sumar el que hizo ayer. El escenario, la Plaza de España. El público, unas ocho mil personas: cuatrocientos militares, más de dos mil civiles que iban a participar en la jura de bandera y los invitados que llenaban las dos tribunas. El sargento Aguado fue el tercero y último en saltar. Era el que llevaba la bandera de España, que caía del cielo como en un cuadro de Picasso.

Los curiosos buscaban a los famosos que iban a participar en la jura, pero la clave la dio al final un militar de a pie. "La defensa de España no es sólo cuestión de los militares", decía el coronel Carlos Salgado, jefe de operaciones de la Fuerza Terrestre, emocionado porque entre los que juraron la bandera estaba su hijo Sergio, 18 años, que si aprueba la selectividad pretende entrar en el Ejército del Aire.

En el argot castrense, la actriz y modelo Inés Sastre y el torero Francisco Rivera Ordóñez son de la misma quinta. Se llevan 43 días. Les separa en el reloj de la vida un toque de muerte, el atentado contra Carrero Blanco. Los dos cumplieron cinco años cuando se aprobó la Constitución, que es como el vellocino de oro que está detrás de la bandera. "España es mucho más que un espacio geográfico", diría Juan Gómez de Salazar, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre. "Es una empresa común, unos principios y unos valores, un ideal y la garantía de nuestras libertades". Recogidas en la Constitución que todos los que besaron la bandera se comprometieron a defender. "Viviendo únicamente para sí, qué representa un individuo".

Mañana de comuniones, también con la patria. "La patriotería no nos interesa", diría Gómez de Salazar. Francisco Rivera Ordóñez dijo estar emocionado y compartir del Ejército valores como "sacrificio, lealtad, honor". Le acompañó su esposa, Lourdes Montes, nieta de un médico de Aviación. Inés Sastre también expresó su emoción. "Llevo tanto tiempo en el extranjero, me ha hecho mucha ilusión que me acompañe mi hijo". También juraron cuarenta armaos de la Macarena. "Somos legionarios de Roma", dijo Ignacio Guillermo, capitán de la centuria.