Ganadores de las entradas para el concierto de Dani Martín

Las diez entradas dobles que sorteaba Diario de Sevilla entre sus lectores para el concierto de Dani Martín este viernes 8 de junio en el Auditorio Rocío Jurado ya tienen dueños.

Los ganadores, elegidos en base a la originalidad de la respuesta a la pregunta ¿Cuál es tu canción favorita de Dani Martín y por qué? son los siguientes:

-mmartinez: Mi canción favorita de Dani por el momento es 'dieciocho'. Llevo esos años siguiéndole, soy de la generación de "aquellos años locos" cuando comenzó con el Canto del Loco y para mí esa canción es revivir la mejor etapa de mi vida. De hecho, llevo tatuado el mismo tatuaje que Dani del número 5 dentro de una estrella, nuestro número de la suerte. Cada vez que lo miro suena en mi cabeza un zapatillas, un besos y un volver a disfrutar.

-Triana18: Una de mis canciones favoritas de Dani Martín es "SON SUEÑOS". Me recuerda mucho a mis amigas de la facultad, porque la cantábamos tiradas en el césped de Reina Mercedes a modo de "guasa" cuando a alguna le entraba el "enamoramiento" por algún chico del campus. ¡Qué momentos más buenos vivíamos y no lo sabíamos!! Me gustaría "VOLVER A DISFRUTAR" de ese tipo de momentos con alguna compi en el concierto, aunque "YA NADA VOLVERÁ A SER COMO ANTES"...

-margaritasdn77: "Los valientes de la pandilla" ..es una canción que deberían escuchar todos los adolescentes que lo pasan mal en clase, que sienten miedo,que se sienten solos,que les afecta lo que dicen los otros ... para que no se olviden nunca, como dice la canción, "que los valientes crecemos y fuimos cobardes sólo para ellos"...

-MrDarwin: "Dieciocho" años hace que nos comíamos a "besos", que gritábamos: "¡Que se mueran de envidia!", salíamos a correr, yo en "zapatillas" y ella saltando en "los charcos", "soltando una a una tus cadenas". "Mira la vida", este año te fuiste al "cielo de los perros" y me dejaste el ánimo como una "montaña rusa", empezando de "cero".Esto es "el canto del loco", de este loco, que le dedica este escrito a su perrita WANDA que jamás olvidará y preferirá oír uno de sus ladridos "antes que ver el sol".

-pelaski: Viendo las notas que sacaba de pequeño pensé que mi canción sería "CERO" pero luego dudaba si segun lo que me decían mis amigos sería "ERES TONTO" o "INSOPORTABLE". Luego cumplí "DIECIOCHO" y me volví más "EMOCIONAL" dejando atrás las historias de "PETER PAN" dándome cuenta de que esas cosas "SON SUEÑOS" y que "YA NADA VOLVERÁ A SER COMO ANTES" y que pese a seguir "A CONTRACORRIENTE", "PUEDE SER" que mi canción favorita sea "BESOS" :)

-gaabriela96: Mi canción preferida de Dani Martín es "Dieciocho" que aunque sea nueva es el argumento perfecto para cuando te preguntan por qué te gusta Dani y es una canción que me hace revivir momentos y emociones, caras que aun siguen aquí ya que, he conocido mucha gente maravillosa con la que compartir ilusión. Simplemente una canción genial.

-ctriviod: 'Eres': La música de Dani Martín me ha acompañado durante gran parte de mi vida y si tuviese que elegir una canción, basándome en sentimientos sería esta. Habla sobre amor de pareja, pero para mí lo hace de un amor mucho más grande. Me la dedicó mi madre en un momento muy especial, mi graduación, y siempre me recuerda a ella. Me acompaña a todos sus conciertos, ¡ya es una fan más! Ojalá ir con ella a Sevilla también y aunque no la cante, poder escucharla y recordar ese momento de camino!

-Nacho3: Mi canción favorita es dieciocho, precisamente por ser los años que lleva deleitándonos con sus bonitas canciones. He crecido con el canto del loco enamorándome de mi chica con sus canciones porque compartimos los mismos gustos, en nuestra boda bailamos la canción "contigo" para sellar nuestro amor y ahora que tenemos una niña lo seguimos escuchando con el mismo fervor. Gracias por estos 18 años acompañándonos Dani Martin!

-jorgecarloslebron: A mi hijo Carlos (10 años) le vuelve loco la canción "dieciocho"... Dice que quiere ver a Dani Martín en directo para ver qué cara tenía con 18 años...?? Si gana entradas ya le explico yo que lo del vídeo y el directo son dos cosas muy diferentes. Sería nuestro primer concierto...snifff.

-Intisares: "Mi teatro", de Dani Martín, representa ese tema que me lleva a la adolescencia remota, cuando representaba entre las paredes de la habitación los personajes que una vez me apasionaron. Luego comprendería que somos los escritores de nuestras propias tragicomedias, y que podemos cambiar en cualquier momento la trama.

¡Enhorabuena a los diez afortunados!