El Gobierno usará a la Guardia Civil para neutralizar la huelga de El Prat

La Xunta pide negociar para evitar el caos en los aeropuertos gallegos

La conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, pidió ayer "negociación" para evitar los paros parciales convocados a partir del 20 de agosto en los servicios de seguridad privada de los aeropuertos de La Coruña y Santiago de Compostela. "La huelga es un derecho sagrado, pero creo que no ayuda a nadie, ni a los usuarios ni a las empresas. Desde luego, no ayuda a los usuarios. Apuesto por negociación, por acuerdos. Creo que todos los asuntos en materia de revisiones salariales deben ser objeto de negociaciones", aseguró apelando a la "responsabilidad de ambas partes". La convocatoria de paros por parte de UGT muestra la protesta de los empleados "contra la precarización de las condiciones laborales y un modelo basado, exclusivamente, en la competencia de precios", según el sindicato. Los trabajadores de seguridad privada de La Coruña prestan servicios para Eulen, la misma empresa que acumula jornadas de paros en el aeropuerto de Barcelona, mientras que en Santiago de Compostela lo hace Prosegur. En La Coruña los empleados piden el abono del plus de radioscopia para toda la plantilla, que cesen las ampliaciones de jornada en turno de tarde y que la formación se realice en la jornada de trabajo. En Santiago solicitan el mismo plus, el pago mínimo de seis horas de jornada en turnos inferiores y el abono del aparcamiento.