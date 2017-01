El Gobierno pide que no se haga demagogia con la comisaría del Distrito Sur

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este viernes que no se haga "demagogia" con la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Sur, que se construirá finalmente muy cerca del Polígono Sur pero fuera del barrio. "En materia de seguridad la demagogia es mala consejera. No conviene. No voy a polemizar, porque la visión que los ciudadanos han de tener no debe ser la polémica ni el enfrentamiento político", ha expuesto Sanz, que ha presidido este viernes el acto de conmemoración del 193 aniversario de la creación de la Policía Nacional, celebrado a mediodía en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental.

El representante del Ejecutivo central responde así a las críticas vertidas este jueves por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González; y los propios vecinos del barrio, que lamentaron que el Estado no vaya a construir finalmente la comisaría de la Policía Nacional en el Polígono Sur, como así se había comprometido previamente.

La futura sede policial estará ubicada finalmente en la calle Manuel Laffón, a tan sólo 120 metros del límíte del Polígono Sur, muy cerca del apeadero de Renfe en el Hospital Virgen del Rocío. Sanz ha recordado que este era el emplazamiento que estaba previsto en el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior en el año 2005. "Me sorprende que el Ayuntamiento lidere ahora una oposición, cuando entonces firmó un convenio por el que cedía una parcela para ubicar justo allí la comisaría", ha indicado el delegado del Gobierno.

Sanz explicó que el edificio dará servicio a todo el distrito Sur y no sólo al Polígono Sur, por lo que es un proyecto "incluyente". "Atenderá a una zona de Sevilla en la que viven 120.000 sevillanos, sin excluir a ninguno de ellos", ha dicho el delegado, que se ha mostrado sorprendido por las críticas, "salvo que éstas sean por motivos políticos o por desconocimiento". Por ello, recordó que la Policía mantiene la antigua división territorial de la ciudad en seis distritos (Centro, Macarena, Nervión, Triana, Sur y Este) y no la actual en once con la que trabaja el Ayuntamiento. Por lo tanto, la comisaría dará servicio no sólo al Polígono Sur, sino también a barrios como Los Bermejales, la Palmera, Bami o Bellavista, entre otras zonas. "Y esos vecinos se merecen tener las mismas garantías que los demás".

"Oponerse a este proyecto es oponerse a que la Policía desarrolle mejor sus funciones y a que los ciudadanos sean atendidos en las mejores condiciones. El proyecto resuelve una situación pendiente desde hace catorce años y se refuerza la seguridad en Sevilla, y eso es lo importante. Oponerse a eso, viniendo de las instituciones que representan a los sevillanos, me parece más sorprendente aún.Por eso les pido que dejen la demagogia, que ahí el Gobierno no va a estar. Que el gobierno lo que va a hacer es dotar a la Policía de mejores medios para reforzar su labor", ha reiterado el delegado, que ha insistido varias veces en que la decisión de ubicar la comisaría en la calle Manuel Laffón responde estrictamente a criterios policiales y no políticos.

Acto seguido, la Policía ha homenajeado hoy a los 37 agentes que se han jubilado recientemente, en un acto celebrado con motivo del 193 aniversario de la creación del cuerpo. Durante el evento, el inspector jefe Francisco Carmona ha trazado una interesante historia de la Policía Nacional en la ciudad de Sevilla.