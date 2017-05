El Gobierno pide que no se haga "una batalla de informes" sobre la Madrugada

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este jueves que no se haga "una batalla de informes" sobre los incidentes ocurridos durante la pasada Madrugada. Sanz ha recordado que sólo hay una investigación, que es la que lleva la Policía Nacional, y "todo lo demás debe venir a sumar, no a competir unos informes con otros, porque no es positivo que estemos compitiendo a base de informes y contrainformes".

El delegado, que ha presidido en el acuartelamiento de Eritaña el acto del 173 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, ha respondido así al documento publicado este miércoles por la Hermandad del Gran Poder, que detalló que la cofradía fue sin policías en la cruz de guía durante todo el recorrido de vuelta, en el que se llegaron a topar con cinco vehículos, que faltaron personal y recursos en el dispositivo sanitario y que las vallas supusieron más un riesgo que una ayuda. Los hermanos mayores de la Madrugada percibieron, en líneas generales, una menor presencia policial en la calle que años atrás.

"No voy a polemizar con las hermandades. Trabajamos con la investigación, los análisis y las hipótesis que manejan los profesionales expertos en este tipo de cuestiones. Cada uno luego terminará opinando lo que quiera, pero la sociedad y todos deberíamos dar valor al trabajo de los expertos, que en este caso son los policías", ha insistido Sanz, que ha recalcado su "plena confianza" en el resultado final de la investigación, que aclarará cómo se produjo todo.

El delegado se ha mostrado sorprendido por las conclusiones que están sacando las hermandades, que a su juicio tenían una visión parcial. "La hermandad que está en un sitio no puede saber lo que ocurrió en otro. Oiga, pero si usted estaba en otro lado". Sanz ha pedido "prudencia" a las cofradías, a las que ha dicho que "no hace falta que de cada rincón surjan expertos policiales".