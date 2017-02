El Gobierno resalta que "nadie está por encima de la ley"

El Gobierno considera "ejemplar" el papel que la Corona ha tenido durante todo el proceso judicial, con "comunicados desde el primer momento diciendo que respetaba y acataba las sentencias judiciales", en palabras del portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

"Todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Nadie está por encima ni al margen de la ley", remarcó Méndez de Vigo, para quien el dictamen "muestra que en España, el Estado de Derecho funciona". A su juicio, "las sentencias no son ejemplarizantes", sino que "siempre tienen que ser justas y objetivas". "Es lo que iguala a todos los españoles", valoró tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En las filas del PP, Rafael Hernando manifestó su respeto por la decisión, al tiempo que se felicitó del fin de un proceso que "tanto desasosiego ha causado en España". Opinó que las sanciones no deberían "causar ningún escándalo", porque son "lo suficientemente severas como para que nadie esté preocupado".

El PSOE, a través de su eurodiputado Ramón Jáuregui, se unió al mensaje de "máximo respeto" por la resolución del caso Nóos después de un juicio "ejemplar". Aseveró que el Estado de Derecho "funciona muy bien, con separación de poderes y con independencia del Poder Judicial". El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, no quiso valorar el dictamen: "No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se congratuló de que cualquier persona, aunque sea relevante, tenga que "rendir cuentas" ante la Justicia. Juan Pedro Yllanes, diputado de Podemos y juez en excedencia, admitió estar "conforme" con la resolución, al ser dictada de forma "unánime" por las tres integrantes del tribunal. Sin embargo, su compañera Glorio Elizo denunció que la condena a Urdangarín y la absolución de la Infanta son "políticamente insuficientes".