El ex edil Gonzalo Crespo niega "rotundamente" un pacto para favorecer a Sando

El ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo ha negado “rotundamente” que se pusiera de acuerdo con el entonces director general de la empresa Fernando Mellet para favorecer a la constructora Sando en el concurso público para la venta de la totalidad de los suelos de la lonja. “En absoluto, lo niego rotundamente”, ha aseverado Gonzalo Crespo con tono indignado cuando una de las defensas le ha preguntado si se pusieron de acuerdo para que ganara esta sociedad.

En su declaración, Gonzalo Crespo ha explicado que fue nombrado consejero de Mercasevilla en septiembre de 2003 y presidente de la empresa en mayo de 2005, cuando dimitió el concejal José Antonio García tras ser imputado en el caso de las facturas falsas del distrito Macarena, del que luego quedaría exculpado. El ex edil de Fiestas Mayores ha destacado que en su actuación siempre primaron “los intereses generales de la ciudad” y ha negado cualquier pacto para que ganara Sando, así como que él influyera sobre la forma en la que debía procederse a la enajenación de los suelos. “Mellet en absoluto influyó, tuvo la misma participación que yo: ninguna”, ha afirmado Crespo, que ha dicho que toda la información sobre el problema con el derecho de superficie de Larena 98 y la negociación con Sando sobre el derecho de opción de compra de los suelos siempre la recibió en las reuniones de los órganos colegiados de Mercasevilla.

Sobre Fernando Mellet, el ex concejal ha manifestado que fue “un buen director general y cumplía los acuerdos del Consejo de Administración”, por lo que no le consta que “hiciera nada en contra del Consejo”.

La venta de los suelos se decidió por el “traslado obligatorio” de la unidad alimentaria y los “problemas económicos y financieros” que acumulaba Mercasevilla.

Gonzalo Crespo ha asegurado que, como a su llegada al Ayuntamiento procedía de una empresa del mundo de la informática, en esos cuatro años que desempeñó el cargo no utilizó ningún ordenador, por lo que señaló que no recibió información del concurso ni los pliegos a través del correo electrónico.

El ex concejal ha afirmado que no se le informó de que se modificara el pliego de condiciones del concurso y ha indicado que no recordaba que “no coincidieran el pliego aprobado en la Comisión Ejecutiva y en la Junta de Accionistas”.

En cualquier caso, el ex presidente de Mercasevilla ha defendido la inclusión de la cláusula de limitación al alza, que penalizaba las ofertas económicas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas, porque según ha dicho “el interventor municipal dijo que esta cláusula era perfectamente legal”, como también se consideró que era habitual en los concursos incluir una parte relacionada con aspectos sociales.

También ha explicado que el secretario del Ayuntamiento planteó tres opciones para la enajenación de los terrenos –la venta directa, la subasta y el concurso público-, pero la venta directa fue luego desechada por el funcionario al entender que podría ser “criticable” por lo que se optó por el concurso al considerar que era la opción mejor y garantizaba siete u ocho elementos entre los que se incluían no sólo los aspectos económicos, como la posibilidad de construir viviendas sociales.

La redacción del pliego del concurso, prosiguió Crespo, fue “definida” por el Consejo de Administración, que decidió que se encargara la elaboración al asesor jurídico Jorge Piñero, quien no obstante puso de manifiesto que necesitaba asesoramiento, por lo que se incluyó al “economista de cabecera” de Mercasevilla José Antonio Ripollés y a María Victoria Bustamante, que era consejera y “alta ejecutiva de Urbanismo”, ha dicho Crespo, que ha añadido que estos nombramiento no fueron un “capricho suyo”, sino que resumía la decisión adoptada por el Consejo.

En la sesión de hoy también ha declarado el ex presidente del grupo Sando, José Luis Domínguez, quien se ha mostrado al margen de la operación de Mercasevilla. El empresario, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha dicho que a finales de 2005 estaba preparando el relevo generacional en su compañía, para dejarla en manos de su hijo, por lo que ha señalado que “en absoluto participó en el concurso de los suelos” ni jamás tuvo reunión alguna con responsables de Mercasevilla, y lo único que sabía es que estaban “construyendo unas naves” en los suelos de la lonja.

La juez Yolanda Sánchez Gucema ha permitido al ex presidente de Sando ausentarse de las siguientes sesiones del juicio –hasta el trámite de conclusiones- por motivos de saludo.

El juicio se reanudará mañana cuando continúe la declaración de Gonzalo Crespo y, a continuación, declare el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.