Hacienda provisiona 2,5 millones para la ampliación de capital de Mercasevilla

El equipo de Juan Espadas ha provisionado para el año que viene 2,5 millones de euros para la adquisición de acciones de Mercasevilla. En la memoria de las cuentas de la ciudad para 2018 aparece que esta aportación prevista a la caja de la empresa municipal posibilitará la ampliación de capital a efectos de afrontar en el próximo ejercicio las necesidades financieras derivadas de la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla fechada el 21 de julio de 2015, después de que en los pasados ejercicios no se pudieron aplicar estos créditos del área de Hacienda.

Esta partida de dinero reservada para el mercado central de abastos guarda relación con la ampliación de capital de 5,4 millones diseñada por sus gestores para garantizar su equilibrio patrimonial y afrontar el pago de once millones a la constructora Sando, en virtud de una sentencia judicial por el litigio de los terrenos sobre los que se asienta. Tras la paralización de Mercasa (empresa del Estado propietaria del 49%) en abril de 2016 de la ampliación de capital necesaria para evitar el embargo y sanear las cuentas, desde Mercasevilla se apuntó que existen soluciones para continuar con el mercado si Mercasa no cambia de opinión. La ampliación de capital tenía que ser aprobada por una mayoría cualificada (dos tercios). No salió adelante pese a contar con el apoyo del Ayuntamiento, que ostenta el 51%, y de los mayoristas, que no llegan al 1%.

La hoja de ruta marcada por el gobierno socialista insiste en tratar de negociar de nuevo con Sando. La sentencia se encuentra recurrida ante el Supremo, pero Mercasevilla decidió -al poco de hacerse el PSOE con la Alcaldía- ampliar el capital ante las consecuencias que tendría la ejecución provisional del fallo. Todas las formaciones políticas aprobaron salvar al mercado central de abastos en un pleno extraordinario celebrado en noviembre de 2015.

Las miras de los socialistas se sitúan en 2021, año que expirará la concesión administrativa de la que disfruta Mercasevilla para gestionar y explotar una lonja que se transformó en sociedad mixta en 1971. "Había que articular una idea de futuro y hacerlo pronto. Iremos cubriendo la hoja de ruta si Mercasa no cambia de criterio", indicaron desde el gobierno municipal hace unos meses. Blanco y en botella. La intención es solucionar las trabas más inmediatas sin perder de vista que dentro de cuatro años cumple el contrato. Para que el mercado central de abastos se convierta en una sociedad pública, el Ayuntamiento debe adquirir la parte de los mayoristas.

Para entender la situación a la que ha llegado Mercasevilla hay que remontarse a 2005, en el segundo mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, que gobernaba entonces con Izquierda Unida. Sando había firmado con el mercado un contrato para la cesión de unos terrenos, donde la constructora levantó varias naves. Años después, la constructora denunció a la sociedad de participación municipal por no facilitarle el suministro eléctrico en dichas instalaciones. El primer fallo judicial llegó en 2014 con la condena a Mercasevilla al pago de 6,9 millones, cantidad en la que no se incluía el canon que Sando había dejado de pagar entre 2009 y 2014, periodo de litigio judicial.

El mercado central recurrió la sentencia ante la Audiencia, que corrigió la del juzgado de primera instancia, al entender que Sando estaba exenta de pagar el canon. Este fallo elevó la condena a 8,9 millones, lo que sumado a los intereses de demora, supone una indemnización de unos once millones.