La Hispalense desarrolla disolventes alternativos que contaminan menos

Investigadores del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla han desarrollado un nuevo tipo de disolvente que causa una serie de reacciones más respetuosas con el medio ambiente. La Hispalense aseguró ayer que actualmente la búsqueda de procesos que conduzcan a la implantación de una economía sostenible independiente de las reservas fósiles "supone uno de los desafíos de la comunidad científica".

"Uno de los mayores retos del siglo XXI es el logro de un nivel de sostenibilidad que permita la supervivencia del ser humano en nuestro planeta", expresó la institución académica en un comunicado. Desde ese punto de vista, la Universidad reclama que el desarrollo científico presente y futuro debe contemplar como marco de referencia "la filosofía de la química sostenible y la denominada química verde". Estas investigaciones se han dado en el marco de la elaboración de la tesis doctoral Procesos de oxidación selectiva catalizados por oxidoperoxidocomplejos de molibdeno usando criterios de química sostenible, que ha obtenido una calificación sobresaliente cum laude.

El profesor de la Universidad de Sevilla y autor del estudio, Carlos J. Carrasco, explicó que la problemática puede tratarse desde dos posibles vías: la explotación de fuentes alternativas de energía o el desarrollo de nuevos procesos para la producción de productos químicos de interés a partir de fuentes renovables no dependientes del petróleo.

No obstante, sostuvo que "la dependencia actual de la industria química de los disolventes derivados del petróleo ha impulsado el desarrollo de alternativas sostenibles", haciendo hincapié en que "el uso de los denominados disolventes no convencionales es una de las opciones sostenibles". Los expertos han diseñado diferentes complejos de molibdeno a partir de precursores simples y accesibles, y han empleado un reactivo oxidante, peróxido de hidrógeno, que se caracteriza por ser abundante, asequible desde el punto de vista económico, y que además está catalogado como oxidante verde al no producir residuos perjudiciales para el medio ambiente.

Por otro lado, la mayoría de estudios se han realizado utilizando disolventes no convencionales, también denominados disolventes verdes o disolventes neotéricos, como medio de reacción alternativo que permite reducir el impacto medioambiental de los actuales disolventes orgánicos. Entre estos disolventes alternativos, destaca el uso de los denominados líquidos iónicos, que suelen ser sales de tipo orgánicos caracterizadas por ser líquidas a temperatura ambiente, no volátiles y con alta capacidad para disolver sustancias poco polares como son los complejos metálicos que actúan como catalizador.