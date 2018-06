La Hispalense escala posiciones en el primer gran ranking del año

Losresultados de las políticas llevadas a cabo por el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla para mejorar su posicionamiento en los rankings internacionales empiezan a reflejarse en estas listas que se estaban convirtiendo en un dolor de cabeza para la Hispalense y su rector, Miguel Ángel Castro.

Este miércoles por la noche se hizo público el ranking QS World University Ranking, la primera de las tres grandes clasificaciones internacionales del año, junto a la de ARWU (también conocida como ranking de Shanghái) y el Times Higher Education (THE). La Universidad de Sevilla se mantiene por tercer año consecutivo en el rango 601-650, pero escala posiciones en la categoría de reputación académica hasta situarse entre las 250 mejores del mundo.

La producción de publicaciones se ha incrementado más de un 7% en un año

En concreto, la Hispalense ocupa el puesto 242 del mundo en reputación académica, que analiza el nivel de la docencia, la investigación, la capacidad para atraer y retener investigadores y profesores y las financiaciones obtenidas, entre otros aspectos. Son 74 puestos más arriba que en la edición pasada.

La Universidad de Sevilla experimenta mejoras también en el indicador de reputación de los estudiantes, en el número de citas que reciben los trabajos científicos de los profesores de la Hispalense (un 15% más) y la producción y la calidad de las publicaciones, que han aumentado más de un 7% en un año.

Cuando Miguel Ángel Castro ganó las elecciones a rector en 2015 se propuso poner en marcha una serie de medidas para mejorar el posicionamiento de la Universidad a nivel internacional. Una de ellas fue la aprobación de un plan de captación y contratación de talento y la creación de una Unidad Bibliométrica para analizar los resultados y la producción científica de la institución e identificar y potenciar sus puntos fuertes. Uno de los errores más comunes es que muchos profesores llamaban en sus publicaciones a la institución académica US y no Universidad de Sevilla, lo que hacía que el sistema del ranking en cuestión no lo contabilizase como producción de la Hispalense.

El talón de Aquiles de la Hispalense, y de todas las universidades españolas en general, es la carencia de alumnos y profesores premios Nobel. Éstos están tan cotizados como los grandes artistas y deportistas tipo Messi o Cristiano Ronaldo, y los presupuestos de las universidades públicas españolas no pueden afrontar sus sueldos. Sólo la Complutense suma puntos en este apartado, ya que por sus aulas pasaron Vicente Aleixandre, Mario Vargas Llosa o Camilo José Cela.

Conforme avance el verano se conocerán los otros dos grandes ranking internacionales. Habrá que esperar para conocer si este buen resultado se repite y hay cambios en las clasificaciones generales, lideradas casi siempre por universidades de Estados Unidos.