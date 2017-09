La Hispalense se mantiene en el rango de las 601-800 mejores universidades del mundo

La Universidad de Sevilla (US) se mantiene en el rango de las 601-800 mejores universidades de todo el mundo, según el ranking Times Higher Education (THE). Un total de 1.102 instituciones académicas aparecen en esta lista, en la que la US obtiene una valoración global de 25,3 puntos sobre 100: esto supone un aumento respecto al año 2016-2017, donde la puntuación global fue de 23,5.

La organización no facilita la posición exacta de cada institución en su clasificación más allá del puesto 200, sino que las organiza en intervalos. Como dato comparativo, en la edición 2015-2016 la puntuación de la Hispalense fue de 24 sobre 100, lo que la situó en la horquilla 501-600: ello hace suponer que la US debe de estar posicionada cerca de la posición 600.

El ranking analiza la actividad de las universidades en cinco áreas: docencia, investigación, número de citas, transferencia tecnológica e internacionalización; en todas ellas, la Universidad de Sevilla mejora en su puntuación respecto a la última edición. Si se analizan los datos de la US en relación con los de las demás instituciones académicas participantes, destaca su calificación en cuanto a la transferencia tecnológica, seguida de la investigación.

Cada una de esas áreas está integrada por diversos indicadores. La US ha crecido en ocho de ellos, y los datos muestran que la institución ha experimentado una mejora en el campo de los doctorados, así como en los ingresos de totales, de investigación y los procedentes de la industria. Con respecto a la producción científica, también aumentan tanto el número de artículos científicos publicados como en el número de citas.

Por el contrario, baja la puntuación en la reputación de la docencia y de la investigación, que se realiza mediante encuestas, y la presencia de estudiantes y profesores internacionales. Por último, el ratio de alumno/profesor se mantiene en el mismo nivel respecto al último ranking.

El ranking THE, creado en el año 2004, es una de las tres clasificaciones internacionales universitarias con más difusión y relevancia mundial junto al ARWU, también conocido como ranking de Shanghai, y al ranking QS.