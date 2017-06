La Hispalense tasa en 8 millones el coste de las matrículas que abonará la Junta

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, valoró recientemente de forma "positiva", la bonificación de hasta el 99 % del coste de la carrera universitaria a los estudiantes en función de las asignaturas que aprueben "siempre que eso no implique una reducción presupuestaria en la financiación universitaria".

La Junta pretende poner en marcha esta medida, que es compatible con las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), a partir del próximo curso. Los alumnos abonarán las tasas universitarias (12,62 euros por crédito) del primer año y obtendrán una bonificación el siguiente curso en función del número de créditos aprobados. Este descuento se mantendrá los cursos posteriores hasta finalizar la carrera en función del número de créditos que el alumno apruebe a la primera (primera matrícula). Además, las calificaciones del último curso de grado determinarán la bonificación en los estudios de máster, tanto los habilitantes (los que hay que cursar de forma obligatoria para ejercer una profesión) como los no habilitantes.

Unos 16.700 alumnos de la Hispalense se beneficiaron de la beca MECD el año pasado

Según señalaron ayer fuentes de la Universidad de Sevilla, la institución académica cifra en unos dos millones el número total de créditos que los alumnos de esta institución aprueban a la primera cada año. De estos, aproximadamente el 60% ya están bonificados a través de la beca del Ministerio, por lo que a la Junta de Andalucía "sólo" le costará la medida en la Universidad de Sevilla unos ocho millones de euros, según señalan desde el vicerrectorado de Estudiantes de la Hispalense, aunque admiten que aún tienen que calcular con exactitud este dato.

Este vicerrectorado cree también que la medida anunciada motivará con el tiempo a los estudiantes, que "se esforzarán más", lo que implicará que puedan conservar las becas del Ministerio y "cada vez sean menos los créditos que la Junta tenga que bonificar".

Las dos universidades públicas sevillanas -la Hispalense y la Pablo de Olavide- sumaron en el curso 2015-2016 más de 20.400 beneficiarios de la beca de carácter general del Ministerio de Educación, un 2% más de jóvenes con respecto al curso anterior. La Universidad de Sevilla, con unos 66.000 matriculados en grados y posgrados, fue la institución con más becados, 16.687.

El rector de la Universidad de Sevilla comentó hace escasos días que la noticia de la bonificación de las matrículas "implica una apuesta por trabajar en el camino de la igualdad de oportunidades y por reconocer el mérito, el trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos". Castro, no obstante, se mostró cauto a la espera de "conocer con detalle los criterios que se van a llevar a cabo para que por un lado quede absolutamente seguro, tal y como ha indicado la presidenta de la Junta, que esto no va a implicar una reducción de la financiación de las universidades, porque entonces sí que no se podría estar a favor de una medida que no trata de incentivar, sino de quitar algo a una parte para dársela a otra parte".

La comunidad universitaria, además, teme que esta transferencia no tenga fecha de ejecución, es decir, que el pago de las matrículas se retrase más de lo debido. Esta preocupación se basa en las continuas prolongaciones desde 2011 del modelo de financiación de las universidades públicas. La Junta se comprometió a aprobar un nuevo modelo antes de 2017 y aún no hay ningún acuerdo cerrado a pesar de la insistencia de los rectores andaluces.

Andalucía es la comunidad autónoma con las tasas universitarias más baratas del país. Estudiar en una universidad pública andaluza un máster puede llegar a ser hasta 62 euros por cada crédito matriculado más económico que en la Comunidad de Madrid, o hasta 360 euros menos al año si se comparan los doctorados y el precio de la tutela académica durante el periodo de investigación en Andalucía con los de las universidades de Castilla y León.

Desde el ejercicio 2013-2014, el coste del crédito en primera matrícula está congelado en 12,62 euros para todos los grados, sin importar la rama del conocimiento a la que pertenezca. La decisión de la Consejería de Economía y Conocimiento, que tiene las competencias de enseñanza superior, sitúa en unos 760 euros el coste de una matrícula de un curso universitario.