La Hispalense reconoce a las víctimas del catedrático por su "valentía" y las consecuencias de su denuncia

La Universidad de Sevilla (US) ha entregado este jueves los Reconocimientos en Prevención de Riesgos Laborales, un galardón en el que esta edición se ha incluido por primera vez un homenaje a las personas o colectivos que han destacado por su labor en la prevención de factores de riesgo psicosocial, especialmente, el reconocimiento a las iniciativas encaminadas a eliminar conductas de acoso en la sede académica.

De esta manera, la Hispalense ha entregado este premio a las dos profesoras y la becaria de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación que denunciaron acoso sexual por parte del catedrático Santiago Romero. Finalmente han sido sus abogados los que han recogido el galardón, sin que éstas hicieran acto de presencia en la entrega.

La US quiere reconocer así su modo de proceder "valiente" presentando una denuncia, con la que pusieron de manifiesto que las conductas de acoso "no pueden tener cabida en la universidad ni en ningún espacio". Tras la misma se ha desarrollado una sensibilización en el entorno universitario y en el resto de la sociedad para poner de manifiesto que "la tolerancia es cero ante el acoso", contribuyendo asimismo a que se desarrollaran y se impulsaran medidas de prevención frente al acoso.

Recientemente ha trascendido que dos de las víctimas de Romero, condenado a siete años de cárcel por delitos de abusos sexuales y lesiones, presentaron un recurso de apelación interesando un incremento económico de la cantidad fijada para la indemnización. Fuentes del caso precisaron a Europa Press que, si bien se dan por satisfechas con el aspecto penal, se ha mantenido la petición de 120.000 euros para cada una de las víctimas -240.000 euros en total- al estimar que "no procede rebaja" y que la sentencia enumera los perjuicios causados pero no los valora adecuadamente, al no considerarse los daños profesionales.

Por lo demás, las empresas Securitas Seguridad España S.A., el Servicio de Prevención del CSIC en Sevilla, los Servicios de Prevención de las Universidades Rovira Virgil, Pompeu Fabra, Zaragoza, Castilla La Mancha, Politécnica de Valencia, Burgos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) son algunas de las entidades que han merecido también los Reconocimientos en Prevención de Riesgos Laborales de la Hispalense en su tercera edición.

Además, dentro de la propia institución se reconoce la labor de las Facultades de Medicina, Bellas Artes y Farmacia, la asignatura de Promoción de la Salud de la Facultad de Enfermería, varios profesores e investigadores y el personal de mantenimiento de la US, entre otros.

El acto de entrega de los reconocimientos ha servido también para que Aenor haga entrega de la certificación del sistema de gestión Oshas 18001:2007 a la Universidad de Sevilla. Asimismo, han recibido copias de dicha certificación las Facultades de Derecho, Comunicación, Bellas Artes, Enfermería Fisioterapia y Podología, Medicina, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y el Sadus.

La US tiene implantado desde el año 2009 un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales que obtuvo en el año 2010 la certificación del sistema de gestión y que mantiene en la actualidad. En estos momentos, la institución está en el segundo ciclo de auditoría, que corresponde al periodo 2016-2019, y se ha superado de forma positiva la misma en el año 2016.

La Universidad de Sevilla, a través del Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, destaca con estos reconocimientos la labor en materia preventiva que desarrollan centros, departamentos, servicios y miembros de la comunidad universitaria, así como agentes externos que colaboran con la US. Se agradece así la contribución que todos ellos hacen a la creación y consolidación de una verdadera cultura de la prevención.