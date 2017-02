Honores para Pascual

A Pascual González le han dedicado una calle en el barrio de la Calzá. Eso está muy bien. Se la han dedicado tarde, lo cual no está tan bien. Es el estilo habitual de una ciudad que no aprecia a sus vecinos. Hace tiempo que Pascual debió tener una calle y hace años que debió haber pronunciado el Pregón de la Semana Santa. Ni la Filarmónica de Londres tuvo reparos en grabar con Cantores de Híspalis, ni don Eduardo Ybarra tuvo complejo alguno en presentarle el libro Chicotá pá Sevilla. Otros miraron por encima del hombro a quien revolucionó el género de las sevillanas, muchas de ellas con letras cofradieras que están en el imaginario colectivo. Hay sevillanas de Pascual que ya no son de Pascual, sino del pueblo. El mérito es mérito con independencia de quien sea su autor. Y Pascual logró vender 400.000 discos de sevillanas en sólo un año. Que levante la mano quien haya conseguido esa marca en los años ochenta. A ver, a ver, que no se ven dedos. Pascual, hermano del Silencio, era el nazareno alto que cada Madrugada disparaba las alarmas en el interior de San Antonio Abad, cuando las hermanas no podían hacer la estación de penitencia. La coleta de Pascual, antifaz al hombro, siempre generaba dudas en algún celoso canastilla. Cuando se le miraba de frente esperando una fémina, aquel rostro soprendía por su característico bigote poblado:

-Ah, Pascual. Buenas noches, hermano.

A Pascual no lo ha esperado Sevilla, pero sí su puente de la Calzá. Pascual son los años ochenta, la capa almidonada, las cuatro de la tarde (la misma hora a la que se inauguró el rótulo de su calle), los nazarenos descubiertos en las Hermanitas de los Pobres antes de la salida, la cerveza del Jota, el misterio de la Sagrada Presentación haciendo el serrucho en las imágenes de Super8, el paso de palio entrando en el hospicio para recibir las oraciones sedentes de los rostros surcados por los años y las gafas gordas, los diputados de tramo agitando los palermos para meter los tramos en la sombra de la Puerta de Carmona, la disparidad de morados en los antifaces, los ramos de flores a los pies de Madre Angelita, trompetería de Alma de Dios, tarde de sol, primavera.... Pascual es una cofradía de San Benito pujante como las sevillanas. El puente le ha esperado todo lo que no lo ha hecho la ciudad. Allí estaban la otra tarde el alcalde y un ramillete de amigos fieles: Ecos del Rocío, El Mani, Manuel Marvizón, Las Carlotas, Pepe de Los Romeros de la Puebla, Juanini de Los Marismeños, el doctor Kely...

Pascual le cantó al Silencio y a San Benito, sus amores de cuaresma. Ahí viene Jesús, siempre viene Jesús. Rezó a su estilo: cantando, declamando. Llevando su cruz. Metió a las sevillanas en los terrenos de la industria, introdujo guitarras eléctricas y percusiones originales, innovó, ganó dinero y lo hizo ganar. Y nunca, nunca, cambió de puente.

Veo, veo. ¿Qué ves? Al alcalde más a gusto que un arbusto en ciertos actos cofradieros. El otro día estuvo en la presentación del cartel que edita la tertulia El Rinconcillo. ¿Zoido? No, Espadas. El alcalde socialista se está gustando, se está recreando. Se deja ver cada día más por esos círculos antes exclusivos para el líder del PP. No extraña que en privado diga que tiene ya dos concejales más asegurados que en las últimas elecciones. ¡Si se lleva de calle al público cofradiero! De rey mago a las tertulias cofradieras de rancio abolengo. Del refresco simplón a la pavía. Espadas ya no aburre. Se ríe. Y hasta hace bromas con su mijita de picante: "Hoy es lunes, seguro que el ministro de Interior está en algún acto de Sevilla".

A la Hermandad de Montserrat le han tocado más de 20.000 euros en un sorteo ordinario de la Lotería Nacional. El dinero vendrá de dulce para las obras de la casa de hermandad. Algunos hermanos también han sido agraciados a título particular.

El jueves nos desayunamos con una lluvia de barro que tiñó de marrón el cielo de Sevilla y dejó unas estampas de belleza insólita. Y también nos tomamos el café (con sacarina) leyendo una noticia de impacto: el ministro de Interior, don Juan Ignacio Zoido, pronunciará el pregón de la Semana Santa de Talavera. La Junta de Hermandades y Cofradías de Talavera asegura en un comunicado que el ministro ha aceptado con "total entrega y predisposición, dada la vinculación que mantiene con la ciudad y con Castilla La Mancha, región de la que fue delegado del Gobierno de 2000 a 2002".

Primer golpe. Oído en el Consejo: "No te puedes hacer una idea de lo que manda ese delegado en particular, es el que lleva las riendas del día a día. Es leal al presidente, le consulta todo, pero es que el presidente le dice a todo que sí". Segundo golpe. El viernes 10 de marzo hay cita importante en Escacena del Campo (Huelva), de las que atraen público sevillano. La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno presidirá el vía crucis anual que organizan las hermandades del Condado que tienen un Nazareno entre sus titulares. Tercer golpe. El Nazareno de Escacena ha sido escogido por cumplirse este año el 75 aniversario de su hechura. El domingo 12 habrá pregón extraordinario a cargo de Antonio Vázquez Miranda. Y ciriales arriba. Oiga, ¿y el azahar para cuándo?