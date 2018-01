El Hospital Macarena reforzará la seguridad en la sala de espera de Urgencias tras la violación

Más información Viola a una mujer en la sala de espera de Urgencias del Macarena

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha anunciado que reforzará el dispositivo de vigilancia y seguridad en el área de urgencias con respecto a las salas de espera después de que, como ha publicado Diario de Sevilla, un hombre haya sido detenido y, posteriormente, enviado a prisión como presunto autor de un delito de abuso sexual contra una mujer el día 18 de enero en una área de espera para familiares del recinto hospitalario en la que ambos se refugiaban del frío.

El gerente del hospital, Antonio Castro, ha señalado que la zona donde sucedieron los hechos es una sala de espera para familiares aledaña al área de Urgencias, con acceso directo a la calle, donde se produce una habitual entrada de público y, ocasionalmente, de personas sin techo.

De esta manera, a las 3:00 de ese día, ante la insistencia de una usuaria, un efectivo de seguridad se personó en este área y tuvo noticia de la supuesta violación, ante lo cual "se retuvo a este hombre y se dio aviso a la Policía Nacional, activando los protocolos de atención en estos casos".

Cuestionado sobre la ausencia de vigilancia en el momento de los hechos, Castro ha matizado que "no es que la zona no esté cubierta", sino que la labor de los vigilantes comprende una serie de rondas en la que se interesan por las personas que en ese momento permanecen en el lugar, por lo que en este caso "se pudo aprovechar un momento en el que no pasaba nadie".

Tras aseverar que se trata de la primera vez que se da un incidente de estas características en este espacio, una zona que en condiciones habituales es "tranquila", el gerente del Virgen Macarena ha defendido que la dirección del centro trabaja "continuamente" con los servicios sociales del Ayuntamiento y el Cecop. A los sin techo, ha añadido, se les atiende con normalidad, efectuando las pruebas y tratamientos necesarios y dando aviso en el momento del alta para su posible alojamiento por parte de centros de acogida.

Junto al reforzamiento de la seguridad, Castro también ha avanzado que se convocará la comisión en la que están presentes Consistorio o Policía para abordar el tema. "Si es algo puntual, reforzaremos para que no vuelva a ocurrir, y si hay riesgo de que se pueda perpetuar tomaremos medidas más concretas y adaptadas a las necesidades que se determinen", ha finalizado.