Huelva se resiste a la gestión conjunta de Majarabique

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, reconoció este martes en un desayuno informativo en la Fundación CEU San Pablo Andalucía que el conflicto de la parcela de Majarabique, en suelos de La Rinconada fuera del dominio público portuario, sigue bloqueado por la resistencia de la Autoridad Portuaria de Huelva a una gestión conjunta con Sevilla de la terminal ferroviaria de contenedores que Huelva proyecta construir en esta zona, así como a la negativa de Huelva a aplicar unas tarifas públicas, en lugar de unas privadas con descuentos y rebajas que supondrían una seria competencia para el Puerto de Sevilla, obligado a aplicar tarifas públicas al estar situado en dominio público portuario. Gracia no usó estas palabras para definir la situación pero admitió que la condición de Sevilla es compartir esa gestión siempre que no se apliquen las tarifas con descuentos y rebajas que pretende Huelva, algo que no sucede de momento. "Huelva no garantiza por ahora que vaya a aplicar unas tarifas sin distorsión de la competencia", dijo ayer Manuel Gracia.

El presidente del Puerto de Sevilla recalcó que participar en la terminal ferroviaria de Majarabique tiene sentido para Sevilla si suma nuevos tráficos ferroviarios de contenedores y no lo tiene si se limita a repartir el tráfico que ahora hay. "Majarabique debe sumar nuevos tráficos. No debe limitarse al mismo tráfico que hay pero repartido porque sería vestir un santo para desvestir a otro perjudicando al Puerto de Sevilla", señaló.

La Junta de Andalucía presiona en este sentido por la gestión conjunta y para ello ha celebrado hasta ahora dos reuniones con los presidentes de los puertos de Sevilla y Huelva, y la previsión es que haya otra reunión esta semana y la que viene. Gracia espera que el conflicto se solucione en febrero, como muy tarde.

Gracia anunció también que va a proponer a la Junta de Andalucía la creación de un órgano de coordinación y consulta entre los siete puertos andaluces de interés general del Estado para armonizar, coordinar e impulsar las sinergias, y agregó que esta propuesta es anterior al conflicto de Majarabique y forma parte de una necesidad en la que han coincidido otros presidentes de puertos estatales andaluces.