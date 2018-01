IU pide a Espadas más apoyo al "abandonado" sector del taxi

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida, Eva Oliva, criticó el "nulo compromiso" del gobierno de Juan Espadas con el taxi en Sevilla, a la par que reclamó al alcalde que ponga fin a esta "dejación de funciones" y al "abandono al que somete este servicio público". Oliva hizo estas declaraciones después de mantener una reunión de trabajo con los responsables de las asociaciones mayoritarias del sector, Solidaridad del Taxi, Unión Sevillana del Taxi y Élite Taxi, según indicó la federación de izquierdas en un comunicado. "Hemos constatado el importante malestar existente entre los taxistas ante el constante incumplimiento por parte del PSOE de los acuerdos alcanzados para modernizar este servicio público y adaptarlo a los nuevos tiempos", expuso Oliva.

La concejal lamentó que 2018 será "otro año perdido" en lo referente a la puesta en marcha de la emisora pública del taxi, ya que la cuantía presupuestaria prevista por Espadas para este proyecto, tan demandado por el gremio, "sólo da para realizar los estudios previos a la implantación de la app", algo que por otro lado se lleva anunciando desde hace dos años, posponiéndose una vez más su ejecución a otro ejercicio.

La edil Eva Oliva constata el "malestar" existente entre los taxistas

Igualmente, la edil de IU reprochó al gobierno local su falta de interés por extender y facilitar el uso de este servicio público a las personas con movilidad reducida. A día de hoy, según Oliva, el Ayuntamiento no sólo no ha abonado aún las subvenciones para los Eurotaxis correspondientes a 2017, sino que este año ha habilitado una dotación "muy insuficiente" para abordar este cometido, lo que demuestra, una vez más, que la accesibilidad universal "no figura entre las prioridades de Espadas".

Los taxistas también se quejan de la negativa del PSOE a reducir la tasa que el colectivo ha de pagar por ocupación de las paradas, pese a que en su día se comprometió a ello.