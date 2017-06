IU acusa a Espadas de "disputar el electorado al PP" y no mirar a la izquierda

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha lamentado que el alcalde, Juan Espadas, haya "roto" el acuerdo de investidura, teniendo en cuenta que "no ha cumplido ni el 50 por ciento" de las medidas introducidas por la federación de izquierdas en el documento pactado para obtener su apoyo en la investidura del socialista.

"No vemos un cambio sustancial con el anterior gobierno y todo se limita a fuegos artificiales y postureo", advierte, tras instar a Espadas a convocar un pleno para evaluar su confianza "si tan seguro está de que ha cumplido", teniendo en cuenta que el Debate del Estado de la Ciudad, que se celebrará el lunes, es "muy encorsetado".

En rueda de prensa, junto a la concejal de IU Eva Oliva, Rojas ha señalado que Espadas cuenta con "un gobierno sin rumbo" que ha estado más centrado en "cogobernar" con Ciudadanos y en "disputar el electorado al PP" que en mirar a la izquierda. Por ello, anuncia que, a partir de ahora, IU se limitará a dar su apoyo a las iniciativas que estén dentro del acuerdo, rechazando el resto.

El portavoz de la federación de izquierdas subraya la "falta de diálogo existente" en un equipo de gobierno "incapaz de llevar adelante sus áreas", donde "todo se alarga 'sine die' y Espadas sigue con sus promesas continuar". También, recuerda que la presidenta del Pleno, Carmen Castreño, se encuentra reprobada y que tanto IU como Participa han pedido el cese del concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera.

Rojas ha pedido a Espadas que "deje de hablar de pulsos a la ciudad" y le enumera como "indicadores" de que la situación no ha mejorado el Polígono Sur, Amate, Los Pajaritos, el "36 por ciento de pobreza crónica o todos los trabajadores que no tienen una vida digna por la falta de ingresos". "No hay más chip electoral que el que tiene Espadas, que pide otros cuatro años para acabar su proyecto, como hizo Zoido", responde el portavoz, tras las críticas realizadas por el alcalde el martes en este sentido.

"Milongas y excusas"

Considera que frente al cumplimiento de los compromisos sólo se obtienen "milongas y excusas de mal pagador". "Es como el mal alumno que echa la culpa a su perro de que se ha comido sus deberes", añade, tras poner como ejemplo los "incumplimientos" de diversas áreas, como empleo, donde "sólo se gestionan los planes de la Junta de Andalucía"; en vivienda, donde "siguen los desahucios" y donde debería considerarse una "falta de respeto que el PSOE hable de recuperación de viviendas"; o en Urbanismo, en el que "se sigue el modelo especulador de Zoido", con Sevilla Park y Palmas Altas.

También, menciona que Espadas es "garante de las privatizaciones de Zoido" en los equipamientos deportivos, los colegios cuentan con "una realidad muy diferente de la que se vende" y en servicios sociales "continúan los mismos parques y las colas de la vergüenza", mientras que los planes integrales "no tienen presupuesto" y "no se sabe nada" del incremento de los Puntos de Información de la Mujer (PIM).

Tras criticar que no se cuelguen los presupuestos, recuerda, en materia de participación, recuerda que el primer referéndum sobre la Feria de Abril ya le pareció "una falta de respeto", por lo que asegura que carece de calificativos que no sean malsonantes para definir la consulta sobre el diseño de las fuentes en la ciudad.