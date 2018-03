IU tilda de "estrategia de confusión" la ampliación del tranvía

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este martes la "estrategia de la confusión, plagada de mentiras y cantos de sirenas", puesta en marcha por el gobierno encabezado por el alcalde, Juan Espadas (PSOE), con el fin de "contrarrestar las numerosas críticas recibidas" en relación al arbolado afectado por la ampliación del tranvía que abarcará las avenidas San Francisco Javier y Luis de Morales.

González Rojas ha advertido de que, "al darse cuenta que tenía un serio problema con la tala de árboles prevista, Espadas ha optado por el engaño y por marear a la opinión pública con titulares grandilocuentes como que la revegetación vinculada a esta obra bajará el calor en Nervión hasta 15 grados durante el verano", según ha informado el partido en un comunicado.

Al respecto, el edil ha valorado que "por mucho que el gobierno de Espadas niegue tala alguna y prometa la replantación de la mayoría de los ejemplares que se van a perder, el Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial aprobado para la ampliación del tranvía es claro y contundente".

En este sentido, según el citado documento recogido por IU, en la avenida San Francisco Javier "sólo sería trasplantable un ficus y 765 metros cuadrados de rosaleda, lo que supone únicamente el 1,28 por ciento de la vegetación existente en estos momentos, mientras que en la zona de Luis de Morales no se podría reubicar ningún árbol y en Ramón y Cajal sólo cuatro de las 24 jacarandas actuales", ha explicado González Rojas. "Aunque el PSOE se empeñe ahora en vendernos que Nervión se va a convertir en una especie de oasis urbano, los datos están ahí y no provienen de una recogida de firmas en Internet, ni de IU, ni de ninguna entidad ciudadana, sino del propio documento encargado por el Ayuntamiento de Sevilla", ha apostillado.

En relación a la vigilancia que realizará la Universidad de Sevilla (US) para evitar la tala de arbolado, González Rojas ha criticado que "o no se han leído el Plan Especial que quieren vigilar o la elaboración de esta documentación adjudicada por 363.000 euros no ha servido para nada", recalcado que ambas opciones serían cuestiones "sumamente graves que evidenciaría la actuación a salto de mata del gobierno municipal".

Desde Izquierda Unida han lamentado, además, que entre todas las alternativas planteadas para la ampliación del tranvía, el gobierno de Espadas haya seleccionado "la que más afección provoca sobre el arbolado", demostrando a juicio de Rojas "el poco interés del PSOE por el patrimonio verde de nuestra ciudad", ya que "estamos ante un nuevo 'arboricidio', aunque ahora nos quieran marear con cantos de sirena".

En este marco, Rojas ha señalado que en febrero de 2016 el alcalde anunció que se estaba trabajando en la ampliación del tranvía, apuntado que previamente se aprobaría el Plan de Movilidad y que se tendría en cuenta la participación de entidades y grupos políticos de la Mesa de la Movilidad. "Dos años después y a pocos días de publicarse el proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para iniciar la fase de alegaciones, nos encontramos con que ni una cosa ni la otra", ha destacado.

Por ello, el portavoz de IU ha exigido al gobierno del PSOE la convocatoria "inmediata" de la Mesa de Movilidad para abordar esta actuación con todos los agentes implicados, ya que "el alcalde no seguir adelante con sus planes sin escuchar a nadie". En esta línea, González Rojas ha recalcado que "cada vez son más los sectores de esta ciudad que cuestionan el proyecto", por lo que ha calificado de "incomprensible" cualquier alternativa de ampliación de tranvía que no incluya una reducción de espacios para el coche y una ampliación de acerados.