IU presenta 342 enmiendas para "atender la emergencia social"

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, anunció ayer la presentación de las enmiendas de su formación al proyecto de presupuestos, que constan de 35 líneas que incluyen un total de 342 enmiendas o modificaciones de partidas por valor de 23,5 millones. "No estamos ante el presupuesto de IU, pero si se acepta al cien por cien permitirá tener margen de maniobra para atender la emergencia social de la ciudad", afirmó Rojas en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por miembros de su formación.

El concejal reconoció que se han "enfriado" las relaciones con el gobierno municipal ante la ejecución llevada a cabo por el Ayuntamiento de las partidas comprometidas con la federación de izquierdas y lamentó que el PSOE "vaya girando a la derecha cada vez más". Con estas enmiendas, "que no suponen una carta de Reyes Magos, sino lo mínimo para resolver la emergencia social", entiende que Espadas debe ahora elegir "si gira a la derecha o a la izquierda". "Estas enmiendas no suponen un programa de máximos. No es un regateo o un intercambio de fichas, sino que suponen unas políticas mínimas a recoger en el proyecto para que se consiga un presupuesto útil para la ciudadanía", añadió.

Entre las líneas a cambiar, apuntó al paquete de enmiendas relativo a la profundización en las políticas de empleo, duplicando el plan de empleo de locales de Emvisesa, creando un Observatorio de Empleo, triplicando fondos para el bonobús social y dándole más publicidad y un programa específico de salud laboral. En vivienda, pide un incremento de 2,2 millones de euros, un plan municipal, más ayudas al IBI, un plan para jóvenes y recuperación de viviendas vacías, entre otros aspectos.

Para conseguir una ciudad más sostenible, planea 1,8 millones más para políticas de bicicleta, un millón más para accesibilidad y peatonalizaciones, recuperar el Plan Centro con limitación del tráfico privado en el casco histórico, el desarrollo de líneas de tránsito rápido y la instalación de fuentes públicas. Igualmente, apuesta por aumentar las inversiones en los barrios, firmar convenios de mantenimiento de zonas verdes en barriadas en proceso de recepción, más fondos para centros cívicos, duplicar inversión para colegios y también para el pequeño comercio, una línea de subvenciones para dinamizar huertos urbanos o medio millón de euros más para el mantenimiento de instalaciones deportivas. En Igualdad, propone un aumento genérico de los programas de mujer y juventud, así como más presupuesto para el Plan Decide y un cambio de formato.