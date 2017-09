Icomos cree que la obra del Alcázar no serviría para quitar las colas

Icomos cree que la obra que el Ayuntamiento iba a hacer en la Puerta del León del Real Alcázar no serviría para quitar las colas en el acceso al monumento. "Los nuevos espacios destinados a la acogida y control de visitantes no difieren gran cosa de los actuales, ni en las superficies ni en las dimensiones de las salas, por lo que las retenciones y las colas seguirán produciéndose con la misma intensidad que con los servicios actuales", apunta el informe del órgano consultivo de la Unesco.

El Ayuntamiento ha paralizado la intervención tras el rechazo de Icomos, que considera que no sólo no logra eliminar las colas, objetivo del gobierno local, sino que, "lejos de conseguir su propósito, produce un empeoramiento de las condiciones durante la espera". "No se produce una mejora de la atención al visitante, pues la superficie de acogida resulta muy parecida a la existente y se suprime uno de los seis tornos de acceso".

La intervención que promueve el Ayuntamiento plantea la demolición de las construcciones adosadas a la muralla, perdiendo el efecto de atrio actual y produciendo un cambio en las proporciones espaciales. "Esta transformación se verá acentuada por la supresión de vegetación y la ocupación por las colas de visitantes, que necesitarán cintas de separación (como en los aeropuertos) u otros elementos materiales para ordenar las colas", apunta el informe. También se suprimirán los parterres ajardinados, "con la única justificación de que son incompatibles con la apertura del espacio". Para Icomos, "la realidad es que la apertura del espacio que el proyecto propone es la que resulta incompatible con la actual estructura del patio del León".

La colocación de un nuevo pavimento de piedra y la supresión de la jardinería en el Patio del León conllevará, según Icomos, "un cambio en el microclima, elevando la temperatura ambiental, que se verá incrementada por la aglomeración de personas en el recinto y finalmente será necesario disponer medidas para reducir el calor, como toldos y pérgolas". A ello se une que los cambios en las rasantes del pavimento, con desniveles, peldaños, rampas o barandillas, "es decir, barreras arquitectónicas y visuales, alteran la percepción del espacio y dificultan los movimientos de las personas".

Icomos tampoco ve bien el cambio de ubicación de las taquillas, "que resulta un poco forzada, ya que carece de espacio de apoyo técnico en su zona posterior". Además, el proyecto del Ayuntamiento plantea la posibilidad de incluir una tienda a la que puede acceder el público desde la calle, sin necesidad de pagar la entrada para acceder al recinto, algo que "resulta incompatible con los protocolos de seguridad". Icomos propone desplazar las audioguías y las consignas a lugares más cercanos a la zona de salida, para que se facilite la devolución de pertenencias y no se obligue a los visitantes a retroceder.