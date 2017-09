Icomos rechaza la obra en la Puerta del León del Alcázar

No habrá obra en la Puerta del León del Alcázar porque resulta "incompatible" con la declaración del monumento como patrimonio de la humanidad. El informe de Icomos rechaza la intervención que promueve el Ayuntamiento, por lo que el gobierno de Juan Espadas opta por la prudencia y descarta cualquier intervención que no tenga la bendición del órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural. El proyecto, un trabajo muy elaborado por el arquitecto Francisco Reina, plantea la reordenación de los espacios para una mejor organización de la visita turística, pero Icomos entiende que las reformas que plantea no sólo no cumplen su objetivo, sino que ponen en riesgo la declaración del monumento como patrimonio mundial.

El informe , firmado por Begoña Bernal, presidenta nacional de Icomos, considera que la modificaciones planteadas no suponen mejoras funcionales y, es más, augura que producirán un "empeoramiento de las condiciones de espera" para los turistas. Critica que, además, "se hurta a los visitantes de un tránsito por un eje de acceso de que atraviesa la muralla almohade en dos ocasiones", además de censurar la propuesta de instalación de barandillas que se consideran "obstáculos de carácter funcional y visual", entre otros cuestionamientos.

El gobierno elaboró este protyecto con el aval del Patronato del Alcázar, de la Comisión Provincial de Patrimonio y de numerosos expertos que participaron en las jornadas para su explicación. El informe de Icomos será analizado y evaluado al tiempo que se mantendrá una reunión con sus responsables para analizar sus recomendaciones. La intención es revisar el proyecto hasta obtener la bendición de Icomos. En cualquier caso, el ejecutivo local está en disposición de tomar todas las medidas para garantizar la protección de la declaración de patrimonio de la humanidad del conjunto historico y patrimonial y, por el momento, deja suspendida la ejecución del proyecto.