La Iglesia ante la esperanza

Hace casi cincuenta años el filósofo humanista Eric Fromm escribió en su obra La Revolución de la Esperanza unas palabras en gran medida premonitorias: "Un espectro anda al acecho entre nosotros y sólo unos pocos lo han visto con claridad. No se trata del viejo fantasma del comunismo o del fascismo, sino de un nuevo espectro: una sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxima producción y al máximo consumo materiales y dirigida por máquinas computadoras. En el consiguiente proceso social, el hombre mismo, bien alimentado y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, está siendo transformado en una parte de la maquinaria total". Frente a esta amenaza propugnaba una vuelta a la esperanza de raíz humanista y desligada de Dios.

La realidad es que, cincuenta años después, esos oscuros presagios se han cumplido en gran medida e incluso se han hecho más amenazadores. Nuestra sociedad, sin esperanza, se vuelca hacia un consumismo deshumanizador, las desigualdades crecen, proyectos que buscan un futuro de paz, libertad y fraternidad se ven cuestionados o vemos cómo demagogos son capaces de alcanzar el poder en los sitios más insospechados. La amenaza terrorista alcanzó una gravedad inimaginable por su carácter indiscriminado y masivo. Es cierto que en algunas cuestiones se ha avanzado y que la sociedad global, a través de internet, hace más difícil el mantenimiento de zonas de arbitrariedad y abuso, generando una cultura global de los derechos humanos que es muy difícil eludir. Pero también ha aparecido otra amenaza superior a todo lo que se haya tenido que enfrentar nunca antes la humanidad: el cambio climático. Es cierto que las previsiones de futuro siempre son discutibles, pero hay datos que permiten a científicos serios presagiar efectos que podrían poner en cuestión incluso el mantenimiento de la vida humana en la Tierra.

Frente a estos retos, tenemos que preguntarnos si seremos capaces de encontrar la fuerza y la energía necesarias para superarlos. La realidad es que nuestra sociedad no parece que las posea. Es cierto que cada vez más jóvenes hacen labores sociales, que surgen vocaciones misioneras, que la preocupación medioambiental mueve a muchos ciudadanos. Pero no se vislumbra una fuerza capaz de alterar el curso de los tiempos marcados por ese consumismo materialista y exacerbado. Me impresionó una conversación con un joven agnóstico que, con abundancia de datos, justificaba que el cambio climático es irreversible y que, ante el argumento de que la humanidad siempre había respondido a los retos de la historia, su respuesta era que no había políticas serias en esta materia que exigirían enormes esfuerzos y sacrificios; y que si hasta ahora habíamos hecho tan poco, por qué pensar que esta masa amorfa, que no piensa más que en sus intereses, y estos políticos cortoplacistas que gobiernan el mundo serían capaces de afrontar esa tarea ingente y adoptar medidas impopulares. Sólo tuve una respuesta: la providencia y la misericordia de Dios nos darán la fuerza que necesitaremos.

Creo que en este momento de la historia puede sostenerse que en el proyecto del humanismo sin Dios será difícil encontrar la solución que el mundo demanda, que sólo la Fe en Dios podrá darnos la fuerza para estar esperanzados con esa esperanza que mueve a la acción.

Los cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo, a mover a todos con el ejemplo de nuestro amor, nuestra entrega por los demás y nuestra alegría. Pero, ¿tenemos el ánimo de espíritu necesario para ello? Vivimos en un mundo que, como describe Francisco en la Evangelii Gadium, piensa que "¿para qué me voy a privar de mis comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante?".

Para romper esa dinámica que nos lleva a la destrucción, debemos abrir nuestro corazón a Dios para encontrar la fuerza que puede redimir al mundo. Pero actualmente qué nos dice la Iglesia? ¿Está dispuesta a una reforma que no pretenda más que la vuelta al Evangelio, para revestirnos todos de su frescura y que nos permita ver el futuro desde el horizonte de una fe no intimista sino embarrada porque el Verbo, al hacerse carne, no se quedó en una utopía sino que descendiendo se hizo uno de tantos? ¿Somos los cristianos capaces de dar esperanza a esta humanidad atribulada? No cabe duda de que si fuéramos coherentes con un Mesías que estuvo con los pobres y los marginados sí que lo seríamos y transmitiríamos la esperanza que surge de Cristo Resucitado. Pero, en vez de ello, nos refugiamos en espiritualidades banales. Nos coge demasiado entretenidos en una comodidad y mundanidad engañosas que nos impide provocar con una esperanza activa, criticando nuestras vidas e instituciones, con la mirada puesta en la cueva de Belén y en el Calvario.

La esperanza mueve a la acción, pero para estar esperanzado es necesario creer en la superación de las dificultades. Eso es lo que podemos transmitir al mundo para cambiar su rumbo, que nos vean convencidos de lo que representa Jesús. Volviendo a citar a Francisco, "… es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. (…) Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible". Para salvarnos hemos de convencernos de que estamos salvados por Jesús y transmitir al mundo la fuerza y la energía que brota de esa Salvación. Como cristianos estamos llamados a descubrir esa alegría desbordante de la que mana la esperanza. La humildad puesta en práctica por el papa emérito Benedicto XVI y la valentía y ternura del papa Francisco nos muestran sobradas razones, no para dos esperanzas paralelas sino para una misma esperanza que bajó del cielo y se complicó en la tierra. Como decía el profesor Aranguren en una conferencia que le oí en el paraninfo de la Universidad de Granada poco antes de morir: "Esperanzados del mundo, uníos".