"En Inditex no hacía nada de moda, llevaba nóminas y seguros sociales"

De la Alhambra a la Giralda. De Lorca a Cernuda invirtiendo la ruta de Washington Irving. Antonio Gutiérrez (Barcelona, 1978), granadino a todos los efectos, desfiló ayer en Simof. Se ha diseñado su propia vida, cincelada con riesgo y aventura.

-Sus cauces son poco ortodoxos...

En mi última colección me inspiro en 'El Gran Gatsby', la película de Robert Redford, no Di Caprio"Hago un homenaje a las 'flappers', esas mujeres que empiezan a fumar, se suben la falda, bailan charleston"

-Estudié Ciencias del Trabajo, trabajaba en la Función Pública y estoy en excedencia.

-¿Qué ciencia tenía su trabajo?

-Estuve en un programa de Unidades de Barrio en Málaga con la Junta de Andalucía. Temas de empleo y recursos humanos.

-Un campo poco prosaico para la moda...

-Trabajaba en Málaga, pero iba a Granada todos los días. Tenía las tardes libres y me matriculé en un Grado Superior de Estilismo e Indumentaria. El segundo año me encontré con la ropa flamenca y en 2015 conseguí un segundo premio en la sección de noveles de Simof con la colección Generalife.

-¿Haciendo patria?

-Me gusta mucho inspirarme en mi ciudad. La colección está basada en los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Aparece la historia de amor de un jardinero con la mujer del califa, hay trajes-jaula, trajes-hiedra.

-¿Y por ahí dijo adiós a la Junta?

-Doble Erre me propuso participar como profesional en 2015. Llevé la colección Madame Butterfly. El primer año fuimos con la ópera, el segundo con el teatro, una colección titulada Amor Amargo con referencias a todo el mundo de Lorca: La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Doña Rosita la soltera, Poeta en Nueva York.

-Ópera, teatro. ¿Y este año?

-El cine, para completar las tres artes visuales. La colección se llama Strike a Pose, un homenaje a las flappers, aquellas mujeres de los años veinte que se liberaron de corsés y ataduras. Son mujeres que empiezan a fumar, que se suben la falda y bailan charleston. No tengo que irme muy lejos. No tengo más que acudir a las musas de mi vida: mis amigas, mi madre, mis hermanas, mi equipo de trabajo que casi al cien por cien son mujeres.

-¿Hay alguna referencia literaria?

-Me inspiro en el mundo de El Gran Gatsby. En la novela de Scott Fitzgerald y en la película, la de Robert Redford, no la de Leonardo di Caprio. Las modelos desfilan con música de Josephine Baker y la canción principal es Vogue de Madonna, que la cantante dedicó a Tamara de Lempicka, una de las primeras diseñadora de la revista Vogue.

-En los jardines del Generalife Boscán y Navagiero ponen las bases del Renacimiento...

-Yo también me siento renacer. La flapper es una mujer sensual, atrevida, segura de sí misma. Las mujeres que están a mi alrededor tienen esas características. Qué mejor homenaje que a ellas mismas, que se ponen mis vestidos.

-¿La estela de Mariana Pineda?

-Es un personaje demasiado idealizado por Lorca.

-¿Cómo fue pasar del barrio al mundo?

-En mi trabajo éramos doce mujeres yyo. Sabían que me atraía la moda, pero no se esperaban este cambio. Yo tampoco.

-¿A qué se dedicaba antes?

-Temas de recursos humanos en empresas como Ulen o Inditex.

-¿Inditex fue su primer contacto con la moda?

-En esa empresa llevaba temas de nóminas y seguros sociales.

-El hombre de moda en Granada es Spiriman...

-Mi pareja es médico, fueron compañeros de curso y son amigos. Me parece muy justo y lo hace de forma desinteresada.

-¿El glamour se lleva bien con la reivindicación, con el grito?

-Mi etapa de estudios sociales está muy presente en mi vida. Mi trabajo es un grito por la libertad, sobre todo la libertad femenina. Si queremos libertad para la mujer no podemos encorsetarla.

-¿Quién lleva su ropa?

-Ésta es para ir a la Feria de día o de noche, también para el Rocío.

-¿Ha desfilado en Barcelona, su ciudad natal?

-Nací allí porque mi madre trabajaba de enfermera. Con tres meses me llevaron a Granada. He ido de viaje o de turismo. Sólo he desfilado en Granada y Sevilla.

-¿Un licenciado en Ciencias del Trabajo le tiene aversión a los uniformes?

-También los hacemos. Son más cómodos. En el taller todos tenemos bata blanca para trabajar.

-¿Disfrutó en este viaje de García Lorca a Scott Fitzgerald?

-Una barbaridad. En la parte de Poeta en Nueva York del año pasado adelantaba algunas cosas.