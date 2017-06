Intentan agredir al padre en la cárcel

Un grupo de internos de la cárcel de Sevilla-I ha intentado agredir al padre del bebé fallecido, según informaron Europa Press fuentes penitenciarias. Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes en el denominado módulo de menores donde se encontraba este joven de 19 años de nacionalidad colombiana después de que ingresara en prisión la noche anterior. Una vez en este módulo, un grupo de internos intentó agredir al padre del bebé al enterarse del motivo por el que había ingresado en prisión, por lo que a continuación fue examinado por un médico, quien no le apreció lesiones.

Al ser revisado por el médico de la prisión, el padre del bebé aseguró que sufría problemas de visión tras el intento de agresión protagonizado por un grupo de internos del módulo. Tras este incidente, la dirección del centro ha decidido trasladar al imputado al módulo 103 de la cárcel, conocido como módulo de pre respeto, más tranquilo que el anterior y ubicado en el lado opuesto del centro. El padre del bebé se encontraba en el módulo de menores porque sólo cuenta con 19 años de edad y, hasta los 21 años, los presos son considerados menores en prisión.

El pasado jueves, el juzgado de Guardia ordenó el ingreso en prisión del padre del bebé y dejó en libertad provisional a la madre, a la que impuso entonces una orden de alejamiento respecto del pequeño -que todavía no había fallecido- y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. La madre abandonó la sede judicial al filo de las once de la noche del jueves, muy afectada, completamente fuera de sí y gritando que no le había hecho nada a su hijo.