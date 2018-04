José Castro pide a la juez que archive la denuncia de la Fiscalía

La defensa del presidente aporta junto a la petición de archivo un dictamen elaborado por un juez especialista en derecho mercantil que concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de delitos de administración desleal o apropiación indebida, por cuanto no se ha acreditado ningún perjuicio en una entidad que factura más de 100 millones al año y con unos beneficios de 30 millones, indicaron las fuentes consultadas.

Por ello, la defensa insiste en que la actuación del presidente del Sevilla no ha generado ningún perjuicio a las arcas del club sevillista, recordando que incluso Castro regularizó la situación y saldó la deuda que había tenido con la entidad. La Fiscalía de Sevilla denunció a Castro porque entendía que había dispuesto "en su propio beneficio" de diversas cantidades de dinero de la cuenta del club por un importe global de 118.629,12 euros, cantidad en la que se incluían una transferencia de 50.000 euros a una sociedad de la que el presidente es el gerente y gastos por viajes de "tipo personal" realizados a Santo Domingo.

Las mismas fuentes precisaron que la magistrada ha dado traslado de la petición de archivo a la Fiscalía de Sevilla y a la acusación particular que ejercen los abogados Agustín Martínez y Carlos Sierra. La tesis que sostiene la defensa para solicitar el archivo, según añadieron las fuentes consultadas por este periódico, parten de que el uso que el presidente del Sevilla dio a esta cuenta del club entra dentro de la normalidad y no se ha generado ningún perjuicio al Sevilla, recordando asimismo, tal y como declaró el propio José Castro cuando prestó declaración como investigado, que el presidente del Sevilla llegó a tener un saldo a su favor de 700.000 euros, sin que percibiera ningún interés por esa deuda del club.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha pedido a la juez que archive la denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de apropiación indebida y falsedad documental relacionados con la gestión de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varias acciones. La defensa de Castro ha presentado un escrito, acompañado de un informe de un experto en derecho mercantil que analiza la cuenta que disponen el presidente del Sevilla y otros directivos, en el que solicita a la juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, que acuerde el sobreseimiento libre de la causa, al estimar que los hechos denunciados no son constitutivos de ningún delito, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.

La defensa dice que se utilizó la denuncia para atacar al presidente

Los abogados del presidente del Sevilla consideran que la denuncia que ha servido de base para la apertura de una investigación judicial ha sido utilizada para atacar a José Castro y así recuerda que la misma fue utilizada en una junta de accionistas del club para atacarlo, en concreto, por la familia del ex presidente José María del Nido, que mantiene un importante paquete de acciones. La defensa llama la atención sobre el hecho de que la documentación que aportó el hijo de José María del Nido es la misma que luego figura en la denuncia que presenta el abogado Agustín Martínez ante la Fiscalía de Sevilla, que dio lugar a la apertura de unas diligencias de investigación que concluyeron con la presentación en los juzgados de una denuncia contra el presidente del Sevilla por delitos de apropiación indebida y falsedad documental. El Ministerio Público mantiene actualmente abiertas otras dos diligencias de investigación, una de ellas precisamente por el uso de la cuenta del ex presidente José María del Nido y otra por presunta revelación de secretos contra un hijo del ex presidente, Miguel Ángel del Nido, por la presunta filtración de los documentos que sirvieron de base para la denuncia. La Fiscalía considera que los movimientos de la cuenta de José Castro "van mucho más allá de lo permitido en el acuerdo tácito de la existencia de tales cuentas, pensadas quizás para gastos de directivos en desplazamientos del club, compras de material deportivo, regalos, etcétera, en la tienda oficial, ya que existen auténticas disposiciones de dinero ajenas a cualquier actividad relacionada con el club o con gastos de desplazamiento o representación". El Ministerio Público detectó entre 2013 y 2017 "distintas extracciones de dinero sin justificación alguna", entre las que citaba una transferencia de 50.000 euros a una empresa de la que Castro es gerente, así como distintos viajes "al parecer de tipo personal", siendo llamativo para el Ministerio Fiscal cargos por importe de más de 38.000 euros de dos viajes que el presidente de la entidad realizó a Santo Domingo.