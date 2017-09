Juicio al Cuco y sus padres por falso testimonio

Un matrimonio de vecinos de los padres de Javier García, el joven conocido como "el Cuco" que estuvo internado tres años por encubrimiento del crimen de Marta del Castillo cuando era menor, declaró hoy no haber visto en el bar La Parada a sus padres la noche del suceso porque ese día no salieron.

El matrimonio estaba citado hoy como testigo por el juez de instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, que investiga a los padres del "Cuco" y al joven por falso testimonio en el juicio del caso tras la denuncia presentada por los padres de Marta del Castillo, asesinada la noche del 24 de enero del 2009 por Miguel Carcaño, que cumple condena por el crimen.

En ese juicio, celebrado en el 2012 y en el que "el Cuco" no fue procesado por ser en el momento de los hechos menor de edad, sus padres -Rosalía García y Ángel Romero- proporcionaron una coartada que exculpaba a su hijo como colaborador en los hechos al afirmar que llegaron a casa sobre la 1.30 de la madrugada -antes de la hora en la que se dictaminó que Carcaño se deshizo del cadáver de Marta- y vieron a su hijo en la cama.

Los padres de Marta presentaron el año pasado una denuncia contra los padres del "Cuco" y el joven por falso testimonio que se investiga en el juzgado de instrucción 2 de Sevilla, donde hasta el momento, a petición de la letrada de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han comparecido los tres denunciados -que se acogieron a su derecho a no declarar-, un camarero del bar La Parada, y el llamado infiltrado que colaboró con los padres para internarse en el ambiente del joven y presentó al juzgado 600 horas de grabaciones.

Ambos declararon que los padres del "Cuco" estuvieron allí entre la medianoche y las cinco de la madrugada, contraviniendo su testimonio.

Hoy estaba citados también a petición de los padres de Marta un matrimonio vecino de los padres del "Cuco".

Ambos admitieron conocer a éstos de coincidir con ellos en el bar pero no pudieron determinar si la noche del crimen estaban o no en el local y hasta qué hora porque ellos no salieron ya que nunca salen los sábados, según informaron a Efe los abogados de los padres del "Cuco" presentes en la declaración.

Los letrados, Rafael Ramírez y Carlos Sierra, explicaron que tras la declaración de todos los testigos pedidos por la acusación, la instrucción está pendiente de la entrega de un informe solicitado por ellos al Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume).

Sí han llegado ya al juzgado otros dos informes pedidos por la defensa al Ayuntamiento, que certifica que el bar La Parada sólo tiene licencia de apertura hasta las dos de la madrugada, y del comisario jefe de la Policía Nacional que indica que las grabaciones facilitadas por el infiltrado no fueron tenidas en consideración y simplemente se trasladaron al juzgado y que la Policía no tomó declaración al camarero del bar.

La defensa estudia pedir la nulidad de las grabaciones aunque aún no ha decidido si lo hará en la fase de instrucción o, en caso de que el juez envíe esta causa a juicio, durante las cuestiones previas del mismo