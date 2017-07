La Junta rechaza la necesidad de declarar "en riesgo" el acuífero 27

El diagnóstico que hace la Junta sobre la situación del Espacio Natural de Doñana se asemeja a esas perspectivas que las agencias de calificación dan a los bancos y que se popularizaron en los años más duros de la crisis. La situación no es buena pero hay perspectiva de mejora sí el trabajo de las administraciones mantiene el rumbo actual. José Fiscal se lo trasladó así a los alcaldes de los municipios que forma parte del corazón de Doñana, la zona declarada como parque nacional. Lo hizo en una reunión en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, done explicó a los regidores los detalles del dictamen emitido por la Unesco, que el pasado miércoles decidió no incluir al espacio protegido en su lista negra de patrimonio mundial en peligro a cambio de que Junta y Estado mantengan sus medidas de protección vigentes.

Una de las principales amenazas señaladas por la Unesco alude a los recursos hídricos de Doñana. El llamado acuífero 27 surte de agua al espacio natural, pero también a la actividad agrícola de su entorno. Su estado, según un estudio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), compromete la supervivencia de Doñana. Y por eso la organización ecologista WWF pide que sea declarado en riesgo, algo que, por el momento, rechaza de pleno Fiscal.

El informe de la CHG alude a que tres de las cinco masas se agua que forman el acuífero se encuentran peor de lo que les correspondería en función de las lluvias que han caído en los últimos años. El titular de Medio Ambiente reconoció ayer el problema, pero aseguró que hay otras dos masas hídricas han mejorado su situación y son precisamente las que se encuentran dentro del Parque Nacional de Doñana.

La intención de la Administración autonómica es seguir las recomendaciones de la Unesco. Según Fiscal, en la mencionada reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco celebrada en Cracovia, la agencia de la ONU reconoció las medidas impulsadas por el Gobierno y la Junta para proteger al espacio natural. Entre estas últimas Fiscal se refirió al cierre de unos 300 pozos ilegales que se surtían del mencionado acuífero, pero llamó la atención sobre la necesidad de avanzar en el plan de ordenación de los regadíos.

Para conseguir sus objetivos, la Junta debe trabajar codo con codo con los ayuntamientos onubenses de Hinojos y Almonte y los sevillanos de Aznalcázar y la Puebla del Río, los cuatro que se reparten el Parque Nacional de Doñana. Además, la Administración autonómica también tiene que ir de la mano de la estatal para cumplir los requerimientos de la Unesco. La colaboración ente Junta y Gobierno es necesaria para aclarar las situación de las otras dos amenazas detectadas por la organización: el dragado del Guadalquivir, ya desactivado, y los proyectos de gas y minería localizados alrededor del espacio natural.

El almacén de Gas Natural situado en las afueras del parque se ha convertido en una construcción muy cuestionada pese a que en su momento recibió un aval medioambiental parcial. Sin embargo, el proyecto gasístico podría seguir los pasos del mencionado dragado del Guadalquivir. El consejero de Medio Ambiente lo adelantó el domingo en una entrevista con este medio y lo reiteró ayer. "Parece que la empresa ha dejado en stand by el proyecto", afirmó Fiscal, que reconoció que, por el momento, no hay comunicación oficial al respecto. "Mientras estemos aquí [el gasoducto]no atravesará ni un metro del Espacio Natural de Doñana", garantizó el titular de Medio Ambiente.