La Junta niega que "haya sanción impuesta" a las monjas de San Inés

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado en la Comisión de Cultura, con respecto a la restauración del órgano del Convento de Santa Inés de Sevilla, que la misma "no está incluida" en el convenio firmado en 1990 y que la actuación de la Delegación Territorial de Cultura responde meramente a la aplicación de la Ley de Patrimonio vigente.

"No hay ninguna sanción impuesta", ha insistido el consejero en respuesta a una pregunta formula por la popular Alicia Martínez, toda vez que ha recordado que la Delegación detectó una infracción de dos artículos de la Ley de Patrimonio: una leve, porque se modificó la ubicación de un BIC sin notificarlo (art. 45.1) y otra grave, porque se está restaurando un BIC sin un proyecto previo debidamente supervisado y autorizado.

"Ante esto, sólo podemos hacer lo que hemos hecho: aplicar la ley. Se ha abierto un expediente sancionador correspondiente, hay un periodo de alegaciones, la Comisión de Patrimonio ya ha autorizado el proyecto que se ha presentado posteriormente, y todo sigue su curso. Hay que dejar que concluya", ha apuntado, al tiempo que ha espetado a Martínez si "le está pidiendo que no cumpla la Ley de Patrimonio". Además, Vázquez ha informado de que la Junta ha invertido 4,8 millones de euros en el convento, más del doble de lo establecido en el acuerdo firmado en 1990, que ascendía a 2.318.530 euros. "El nivel de cumplimiento del convenio es muy satisfactorio y la Consejería de Cultura ha cumplido con creces su parte", ha concluido.

Por su parte, la diputada popular afirma que quien tenía que haber restaurado el órgano de Santa Inés "es la Junta" y "no solo no lo ha hecho sino que impone una sanción a quien no puede pagarla", por lo que pregunta a Vázquez "si se hará cargo de la multa por corresponderle la conservación y no haber pagado la restauración". "Este hecho es un ejemplo de que no cumplen el convenio y no pasa nada", añade.

Así, explica que en función de este convenio de 1990 se hizo la cesión temporal de la sala de exposiciones a cambio de rehabilitar el convento, "pero se olvidaron del convento y el órgano", lamenta, y se pregunta "cuántas multas habría que poner a la Consejería de Cultura por su incumplimiento" y asegura que "ahora se han cebado con una sanción desproporcionada".