Juzgan a un taxista por amenazas y hurto a un conductor de Cabify

Un juzgado de Sevilla enjuiciará el próximo 24 de abril a un taxista que amenazó y sustrajo un teléfono móvil a un conductor de la empresa Cabify en la estación de Santa Justa. El juicio está fijado para las once menos veinte de la mañana del citado día en el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla. Al taxista se le acusa de dos delitos leves de amenazas y hurto. La intervención de la Policía Local que ha motivado este juicio llegó a provocar un altercado en la estación de Santa Justa, donde los taxistas dejaron de nuevo la terminal sin servicio durante una media hora en protesta por la participación de un agente en concreto.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero. El día siguiente, sobre las siete de la tarde, la víctima del robo vio a una pareja de agentes de la Policía Local cuando se encontraba en la estación de Santa Justa y se acercó a ellos. El conductor les explicó a los policías que el día anterior había sufrido el robo de su teléfono móvil del trabajo y también había sido agredido de manera física y verbal presuntamente por parte de un taxista, identificado mediante las iniciales F. J. V. G., y otras personas. El conductor acababa de reconocer en la estación, a la que había ido a recoger a un cliente, al taxista que le había sustraído presuntamente su móvil el día anterior.

Los policías identificaron al taxista al que el hombre acusaba de sustraer su móvil y de amenazarle. Mientras se encontraban en esa tarea, llegó el presidente de la plataforma gremial del taxi en Santa Justa, Emilio López, quien recriminó la presencia allí de uno de los dos policías, al que conocía por un enfrentamiento previo. Unos minutos antes, al ver a este agente, este representante del sector le había dicho al policía la siguiente frase: "Ya me ha llegado lo de la Subdelegación, así te sirva el dinero para medicina". Se refería a una denuncia administrativa formulada por este policía contra este taxista por realizar una manifestación el 15 de noviembre de 2016. El enfrentamiento no quedó ahí. El taxista prosiguió preguntándose: "¿Qué hace este tío aquí, que no lo queremos en Santa Justa?".

Luego, los agentes habían seguido adelante hasta encontrarse con el conductor de Cabify. Cuando identificaban al presunto autor del robo y las amenazas, los taxistas de Santa Justa iniciaron un paro en protesta por esta intervención de la Policía Local, que se prolongó durante una media hora. Uno de los policías informó a la sala del 092 de lo que estaba ocurriendo y se presentaron en la estación varios funcionarios más. Mientras tanto, los taxistas seguían increpando al agente que había denunciado al presidente de la plataforma. Algunas de las expresiones recogidas por los policías en sus informes fueron "le va la marcha", "viene a provocar", "con dos cojones que ya estoy aquí", "dijeron que nunca lo iban a mandar más aquí", "y un carajo" (sic) en referencia a que algún representante político les prometió que este policía no volvería a prestar servicio en la estación de Santa Justa.

Algunos de los policías intentaron mediar y el presidente de la plataforma les explicó que el agente contra el que protestaban le había puesto una denuncia en la Subdelegación del Gobierno. "Por yo manifestarme aquí, tiene gana de dar por culo". El representante del sector le indicó además al policía que estaba siendo grabado con un teléfono móvil, mientras mantenía en su poder la documentación del taxista que será juzgado el próximo 24 de abril por el hurto y las amenazas en el juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla.

El paro no cesó hasta que llegó el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, que se entrevistó con el jefe de la Policía Local, el superintendente Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari, que también tuvo que desplazarse hasta la estación para conocer lo ocurrido. También estuvieron presentes varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente de la Brigada Móvil de la estación, que también fueron testigos de los hechos y realizaron un informe interno para remitirlo a la Brigada de Información, que es la unidad que ha investigado las amenazas y sabotajes en el sector del taxi y que acaba de concluir una investigación que se ha saldado con 27 taxistas del aeropuerto imputados por hasta cuatro delitos: daños, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.