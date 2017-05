Leer sin ver

La Asociación Mácula Retina calcula que más de 100.000 andaluces tienen una disminución grave de su capacidad visual pero sin llegar a ser ciegos. "Estamos en tierra de nadie. Caminamos sin bastón, pero tropezamos. Vamos solos a la compra, pero tenemos que pedir a un desconocido que nos lea la etiqueta; y no reconocemos a un amigo en plena calle hasta que no se identifica", explicó ayer la periodista Vanesa Proaño en la Feria del Libro. "La realidad que vemos es un puzle al que le faltan piezas, que a veces se han perdido para siempre. Pero no somos ciegos y nuestras necesidades no las cubre ni el Estado ni la ONCE", se quejó.

El colectivo de personas con discapacidad visual reclamó ayer en la jornada de clausura de la Feria del Libro su derecho a leer como cualquier otra persona en un acto que presentó el presidente de la Asociación Mácula-Retina, Jacinto Zuleta, y contó con la participación de la poetisa María José Collado, y el presidente de la Asociación Andaluza de Oftalmología, Ignacio Montero.

"Nosotros también somos lectores, pero a nuestros libros a veces le faltan páginas, las frases se cortan y a las letras le salen chichones", señaló Proaño, ataviada con unas grandes gafas de sol por su fotofobia. "Si no fuera por las lupas, muchos no podríamos leer", destacó la periodista, quien criticó "esa letra tan hormiguita" de los libros que tanta "rabia" les da a las personas que padecen patologías visuales.

Proaño reclamó durante su intervención el fomento y desarrollo de más dispositivos y medios, como los audiolibros, que permitan leer a los que no pueden ver, así como ejemplares con letras más grande. "Sólo entre el 1% y el 5% de los libros que se publican a nivel mundial se editan en un formato accesible", destacó Vanesa Proaño. "39 millones de personas son ciegas en el mundo y 246 millones tienen baja visión. Son personas que tienen mucha dificultad o no tienen acceso a la lectura, a la cultura y a la información", comentó.

Proaño recordó los nombres de conocidos personajes con deficiencia visual que pocos conocen, como el actor Johnny Depp, "prácticamente ciego del ojo izquierdo y que ha llegado a admitir que no puede ver sus películas en 3D", o Paul Newman, "daltónico, que no sabía si el piloto de la cámara estaba encendido y que no podía ver el color de sus ojos".

Montero, por su parte, señaló que algunas enfermedades visuales son evitables o es posible retrasar su aparición; por esta razón resulta necesaria, según el doctor, la creación de un Observatorio de Enfermedades Visuales en Andalucía y una red de diagnóstico precoz, con la especial implicación de los médicos de Atención Primaria.