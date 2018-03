Lío de taxímetros en festivo

La mayor parte de los taxistas que trabajaron ayer por las calles de Sevilla vivieron una situación un tanto surrealista. En sus taxímetros no constaba el 28 de febrero como día festivo y tenían que aplicar el incremento de las tarifas de manera manual. Es decir, haciendo una regla de tres calculadora en mano, aplicando una tablilla sin sello ni ningún distintivo oficial, o directamente a ojo. Como dijo algún taxista, con ojímetro en vez de taxímetro. Así, cuando llegaba el fin de la carrera y el usuario se disponía a pagar, el taxista le informaba de que el precio de la carrera era más alto de lo que marcaba el taxímetro porque éste no reconocía el día como festivo. Hubo quien se lo tomó bien, quien menos bien, quien creyó que le estaban robando y amenazó con denunciar, hubo taxistas que decidieron no cobrar los suplementos y otros que optaron por marcharse a casa antes de que terminara el turno, hartos de problemas.

La clave radica en que este año se han modificado las tarifas, pero éstas todavía no han entrado en vigor. Fueron aprobadas hace poco por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla -aunque con bastante retraso según fuentes del sector- y falta el visto bueno de la Junta para su aplicación. Esta demora ha provocado que un grupo importante de taxistas mantengan en sus taxímetros la configuración del año pasado, tanto en lo que concierne a las tarifas como en cuanto al calendario de festivos. Por tanto, los taxímetros están configurados con las tarifas del año pasado, que siguen vigentes hasta la aprobación de las nuevas por parte de la Junta, pero con un calendario que no está actualizado, y que no recoge la jornada de ayer como festiva. Así que los taxímetros marcaban los precios habituales de cualquier día laborable.

El problema deriva del retraso en la aprobación de las nuevas tarifas

Fuentes municipales explicaron que es responsabilidad de los taxistas la actualización de los taxímetros, en los que se cargan las tarifas una vez modificadas y el nuevo calendario. En este caso, los taxistas tendrían que haber cargado ya el calendario pero no pueden hacer lo mismo con las tarifas porque éstas siguen sin aprobarse. De esta forma, tendrían que hacer en dos fases un proceso que hacen habitualmente en una sola vez, y que tiene un coste de aproximadamente 40 euros. Si lo hacen en dos fases -primero el calendario y, cuando ya estén aprobadas, las tarifas- esto tiene un mayor coste, que según las fuentes municipales consultadas por este periódico, ronda los diez euros más. Así, según el Ayuntamiento, quien hubiera actualizado ya el calendario no tuvo ayer ningún problema.

Unos días atrás, el Consistorio envió una circular a todos los titulares de licencias en la que se explicaban los cálculos que debían realizar. La circular indica que han de aplicarse las tarifas 1.2 y 1.3 dependiendo de la franja horaria y apunta que el incremento de la primera sobre la tarifa 1.1 -la ordinaria en días laborables de 7:00 a 21:00- es del 24,18% en el caso de la tarifa 1.2 y del 54,95% en el del 1.3. Ante las quejas de los taxistas, que se veían haciendo una regla de tres antes de dejar al cliente en su destino, se les entregó una tablilla con el dinero que debían cobrar en función en cada importe marcado en el taxímetro. Pero la tablilla no tiene ningún tipo de sello oficial, ni tampoco el Ayuntamiento ha dado difusión alguna a este asunto, por lo que los clientes desconocían la existencia de este problema. Afortunadamente, este enredo sólo duró un día.