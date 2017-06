"Llamé al cardenal Amigo para explicarle la peatonalización"

Ha sido cónsul de Brasil en Sevilla y corista de Triana en el Falla. Como delegado de Tráfico, le puso faldas a los autobuses y no se bajó los pantalones con algunos taxistas. Blas Ballesteros (Sevilla, 1964). Hijo y padre de Blas (y María). Genio y figura...

-Nace el año de la coronación de la Macarena...

Alfredo fue un gran alcalde, la Sevilla que hoy tenemos se organiza y se dibuja en su primera legislatura"Conmigo entran las mujeres conductoras. Me daban razones de fuerza, había mucho machismo en Tussam"

-Entre Pío XII y la Macarena nace mi relación con la política y el sindicalismo. Mi padre era practicante de Astilleros y por un amigo suyo entré en Comisiones. Antonio Herrera, secretario regional, me llamaba el Niño, con veinte años estaba en la ejecutiva regional. Y con 18 en las listas del PCA en las autonómicas de 1982. Iba de nueve. Igual que en las municipales.

-En 1999 iba por delante de Susana Díaz. ¿Ahora fue detrás de ella o de Pedro Sánchez?

-Detrás de Susana.

-¿Qué impronta dejó a su paso?

-En mi época se hacen catorce aparcamientos subterráneos y de superficie. Y empezamos la peatonalización de la Avenida. Me dieron la del camarón. Llamé al cardenal Amigo para contarle el proyecto. Me dijo que estaba de acuerdo y convocó a los medios de comunicación y dijo que yo no era polémico, sino rebelde.

-¿Quién le llama para la lista?

-José Caballos Mojeda, que entonces era el factótum del partido.

-Con usted llegan las mujeres conductoras de autobús...

-En Tussam hicimos tres cambios decisivos. El color de los autobuses, el naranja a nadie le gustaba y se aprobó el rojo ciudad. Pedí motivos de por qué no había mujeres. Me daban razones de fuerza, de estructura ósea, razones que escondían machismo en la empresa. Lo logré, pero ninguna asociación de mujeres se acuerda.

-¿No le dieron el premio Meridiana?

-Nunca me lo han dado. Ellas sí me lo reconocen cuando me ven.

-¿Y el tercer cambio?

-Los trabajadores no querían autobuses articulados. Hicimos un buen convenio con el que además se bajó el absentismo laboral del 7% al 2%. Con una serie de derechos y de exigencias. En Comisiones aprendí el quid pro quo, a todo el mundo hay que darle algo para que te den.

-¿No volvió al Falla?

-Del coro de 2006 salieron dos chirigotas y un cuarteto. El año de los rusos del Yuyu: lo dijo Lenin, lo dijo Trotsky, al que coja una piocha es para darle cuatro koskis.

-¿Por qué deja el Consulado de Brasil en Sevilla?

-Razones profesionales, entré de asesor socialista en la Diputación, e ideológicas, 21 cónsules de Brasil en Europa firmamos contra el impeachment de Dilma Roussef.

-En 1982, el año de su estreno electoral, Sevilla fue sede de Brasil en el Mundial de España.

-Recuerdo a Sócrates, un gigante con los pies muy pequeñitos.

-¿Por qué le llaman para la comisión del centenario del Betis?

-Siempre he sentido esos colores. Perdí a mi padre muy joven y un recuerdo que se me quedó grabado fue ver con él la final del 77 en Casa Manolo, un bar de Pío XII.

-¿Tantas inquietudes políticas para una sola legislatura?

-Desde la más absoluta honestidad, también he sido rebelde dentro de mi partido cuando vi que a una gestión magnífica como la de Monteseirín le ponían madera en las ruedas. La misma persona que me llamó para ir en la lista me sugirió que evaluara otro destino. Fui víctima del cuñadismo. Alfredo me quería en el Ayuntamiento y Luis Navarrete en la Diputación.

-¿Por qué fue Sánchez Monteseirín el alcalde más longevo?

-Por ser un buen alcalde. La ciudad que tenemos se organiza y se dibuja en la primera legislatura.

-¿Dónde está ahora?

-En la Gerencia del Consorcio de Aguas.

-¿Va a tener que llamar a Asenjo para que haga rogativas?

-Con el pantano de Melonares tenemos agua para tres años. El problema es la Sierra Sur.

-¿Dejó la política?

-Me centré en la abogacía y en los estudios. Estoy en cuarto de Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja. Preparo una tesis sobre niños robados en la guerra.

-El taxi sigue siendo la asignatura pendiente del Ayuntamiento.

-El primero que puso el turno rotatorio en el aeropuerto fui yo. Eran una minoría, pero pusieron pintadas en la casa de mi madre. Antonio Burgos y Carlos Colón escribieron contra lo que llamaron kale borroka. Desde 2003 no he vuelto a coger un taxi en el aeropuerto de Sevilla. El turno rotatorio salió por referéndum y el Tribunal me dio la razón.

-¿Aficiones?

-Ser coherente, pasear, ir al cine, una cerveza con los amigos. Estoy leyendo El asesinato de Sócrates.

-Le ha dado por Sócrates...

-Por un trabajo de mi hija, he releído la biografía de Marco Aurelio y Gladiator no dice la verdad. Cómodo no mató a Marco Aurelio.

Símbolo.17 de octubre de 2002. Inauguración aparcamiento de Pío XII. Con Piedad Bolaños, Evangelina Naranjo, Antonio R. Galindo, Pepe Gallardo y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.