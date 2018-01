Localizado en Madrid el joven de 29 años desaparecido desde el viernes

La Policía Nacional ha localizado este lunes en buen estado al joven de 29 años, identificado como Ángel Alberto P.S., que se encuentra en Madrid "por decisión propia" después de que su familia hubiera denunciado este domingo su desaparición al no tener noticias de él desde el pasado viernes.

Así lo ha confirmado un familiar del desaparecido, quien se ha mostrado "dolido" por la decisión de Ángel, quien ha manifestado que "no tiene intención de volver", puesto que "se sentía encerrado en su entorno y necesita cambiar de aires".

La familia ha sido avisada por la Policía Nacional de su aparición, si bien el joven no ha querido ponerse en contacto con ellos. Al parecer, Ángel afirma que "no estaba bien anímicamente" porque el ambiente en el que convivía "no es sano" y, por ello, ha tomado la decisión voluntaria de irse.

En este sentido, los amigos y familiares han expresado su "estupefacción y preocupación" por el joven, ya que no comparten su forma de actuar ni tenían noticias de que se sintiera así con antelación. No obstante, han asegurado que respetan su decisión.

Cabe recordar que Ángel permanecía en paradero desconocido desde el pasado viernes por la mañana, día en el que iba a acudir a una entrevista de trabajo en el Polígono la Isla, a la que no se sabe si finalmente asistió.

Además, se fue sin llevar consigo su teléfono móvil, ni las llaves de casa, ni documentación, y su círculo más cercano no sabía nada sobre su paradero.

En la denuncia presentada por la familia, a la que tuvo acceso Europa Press, se recogía que el joven fue visto por última vez, por parte de su madre, con quien vivía, el viernes a las 7,00 horas cuando él volvía de pasear a su perro.