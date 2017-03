Los vecinos de Macarena Tres Huertas denuncian "botellonas a diario" por la proliferación de discotecas

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, junto con los concejales Evelia Rincón y Jaime Ruiz se ha reunido con los vecinos de Macarena Tres Huertas y miembros de la Asociación Macarena contra el ruido. Así, Díaz ha explicado que "los vecinos nos han transmitido su desesperación ante la proliferación de discotecas cerca de las viviendas y botellonas de martes a domingo, lo que impide conciliar el sueño".

De esta manera, el portavoz del Grupo Popular ha indicado que "los vecinos se sienten totalmente indefensos y desprotegidos. La semana pasada mantuvieron una reunión con la delegada del distrito Macarena, que les prometió que iban a tomar medidas, pero, hasta ahora, no han visto mejoría alguna, la situación es la misma que semanas atrás".

"Otro grave problema es el menudeo de drogas en la zona, las peleas que se producen frecuentemente y la suciedad que se encuentran todas las mañanas los vecinos, los comerciantes de la zonas y los propios niños cuando van al colegio que hay cercano", ha destacado Díaz; ha añadido que "nos parece lamentable que los vecinos llamen a la policía y no aparezca y, lo más indignante es que le digan que no pueden pintar un coche de la Policía Local, que irán cuando puedan. La dejación de funciones de Espadas es total".

Del mismo modo, el portavoz de la Asociación Macarena contra el ruido, Luis Bartolomé de Paz, nos ha manifestado que "se han hecho dueños y señores de la barriada. Tres familias han tenido que vender sus pisos y mudarse porque soportar esta situación de martes a domingo es un auténtico infierno. Nos vamos a volver locos". A esto se une, que "Lipasam no actúa como debe y que todos los días nos encontramos los juegos infantiles y calles aledañas con restos de botellona, vómitos y orines".

Díaz ha señalado que "la situación es insostenible y exigimos que el gobierno del señor Espadas tome medidas cuanto antes. Estas familias no tienen por qué soportar estos problemas todos los días, se merecen vivir en unas condiciones dignas y descansar"; ha recordado que "desde el Grupo Popular se presentará en el próximo Pleno una propuesta reclamando al gobierno municipal que se refuercen los dispositivos de la Policía Local contra la botellona y que se cumpla la ley".

"Vamos a preguntar en la Comisión de Ruegos y Preguntas sobre el estado de las licencias de estas tres discotecas, ya que alguna de ellas, nos trasladan los vecinos, no cumplen con las medidas de seguridad exigidas, y, si es así, el gobierno de Espadas debe hacer cumplir la normativa", afirma. Del mismo modo, Díaz ha destacado que "es incomprensible que el señor Espadas no escuche tampoco a estos vecinos, que no se digne a atenderlos y hacer todo cuanto esté en su mano para solucionar estos problemas"; ha manifestado que "invitamos al señor Espadas que compruebe in situ esta situación para que así haga su trabajo y cumpla la normativa".