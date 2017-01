El Macarena avanza en la detección del cáncer de piel

La unidad de dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha publicado en The Journal of the American Academy of Dermatology -una afamada revista norteamericana en el campo de la dermatología clínica- los resultados de un estudio que muestra los beneficios de la teledermatología en el diagnóstico del cáncer de piel a través de la captación y envío de imágenes tomadas con un dermatoscopio.

El estudio, denominado Impac-Tdce, ha consistido en un ensayo clínico en el que la teledermatoscopia se ha comparado con la teledermatología mediante imágenes fotográficas convencionales. El hecho de haber sido diseñado y desarrollado como ensayo clínico ha aportado un mayor nivel de evidencia a la recomendación de implantar la teledermatoscopia como metodología para el screening de cáncer de piel entre los centros de salud y las unidades de dermatología.

En el ensayo han participado profesionales de la unidad de dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena, así como de las unidades de atención primaria de La Rinconada, Puerta Este, Alamillo, Alcalá del Río y Guillena.

La transmisión de imágenes dermatoscópicas entre el centro de atención primaria y la unidad de dermatología mejora la sensibilidad y especificidad del diagnóstico del cáncer de piel en un 15% y un 25%, respectivamente, con respecto a la fotografías clínicas convencionales, según apuntan desde el Hospital Macarena. La sensibilidad y especificidad de la teledermatoscopia en el estudio fueron del 93% y 96%, respectivamente.

"La teledermatoscopia también demostró ser una tecnología más coste-efectiva que la teledermatología con fotografías digitales convencionales", señala el estudio. A raíz de estos resultados, los expertos recomiendan la sustitución de la teledermatología con imágenes clínicas por la teledermatoscopia.

La dermatoscopia consiste en la visualización de las lesiones de la piel a través de un sistema óptico de luz polarizada, dermatoscopio, que permite observar las lesiones de la piel a 10 aumentos y a mayor profundidad que la observación a simple vista. En la teledermatoscopia, las imágenes son tomadas en el centro de salud por el enfermero o el médico de familia mediante una cámara digital a la que se le adapta un dermatoscopio. Estas imágenes se envían posteriormente mediante a una web.

Esta plataforma web de teledermatología ha sido íntegramente desarrollada por el equipo de innovación tecnológica de la unidad de Dermatología, concretamente por el grupo TIC+Derm, y ha sido incorporada por la Consejería de Salud como plataforma corporativa para la realización de teledermatología.

La unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena y su grupo de investigación TIC+Derm iniciaron los estudios y desarrollos en teledermatología aplicada al cáncer de piel en 2003. Desde entonces, más de 65.000 personas han sido atendidas mediante teledermatología, a 14.000 pacientes se les detectó algún tipo de tumor cutáneo, y a 12.800 alguna lesión precancerosa. Esta actividad asistencial se ha desarrollado con un promedio inferior a cinco días desde el envío de la teleconsulta por el centro de Atención Primaria y la respuesta del dermatólogo del hospital.

La plena implantación de la red de teledermatología en los centros de Atención Primaria adscritos a los distritos Sevilla Norte y Sevilla ha llevado a esta red a convertirse en una de las experiencias de teledermatología con mayor actividad asistencial a nivel nacional e internacional.