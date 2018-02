Al paso del maratón

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un plan de movilidad, seguridad y servicios públicos municipales con carácter especial con motivo de la celebración del Zurich Maratón 2018 que se desarrolla este domingo y en el que participan Policía Local en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, así como Tussam y Lipasam, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes. La salida de la carrera se producirá a las 08:30 horas desde la Avenida Carlos III en dirección Sur (hacia el Muro de Defensa) y estará situada a la altura de la confluencia de la calle Hermanos D'Eluyar. La carrera finaliza con el último corredor teniendo el tope de llegada a las 14:30 horas en el Estadio de La Cartuja.

Desde las 16:30 horas del sábado día 24, la Avenida de Carlos-III quedará cortada en dirección Sur por la Guardia Civil y en dirección Norte quedará cortada por Policía Local a la altura de la calle Marie Curie.

Guardia Civil de Tráfico provocará los cortes de siguientes en el acceso al Estadio:

A las 06:30 horas el acceso a la Avda. de Carlos III y hacia la rotonda de la SE-020 (junto al Estadio de la Cartuja) de las dos direcciones que proceden del viaducto del Alamillo, esto es, de la dirección que procede de la A-66 y SE-30 y de la que procede de la Glta Olímpica.

A las 06:30 horas aproximadamente también se cortará en la Glorieta. De TVE la SE-020 encauzando los vehículos de los participantes en el Maratón hacia la bancada del río. Se acompaña plano de descripción de estos cortes de Tráfico.

Cuando quede saturado el parking de las Moreras se procederá a cortar en la SE-020 hacia el vial de la zona Norte del Estadio

El Ayuntamiento destaca que se establecerán en determinadas vías, carriles formados por doble líneas de conos en las calles o Avenidas donde existe tráfico en sentido contrario al de la circulación, con el objeto de establecer una barrera de seguridad entre los corredores y el tráfico rodado permitido.

Medidas de tráfico relevantes

Zona de la salida hasta el kilómetro 10 de la carrera. Este es un tramo de carrera donde los corredores van de forma muy compacta y donde se hace necesario liberar el circuito con bastante antelación al utilizar vías de sentido contrario. Este es un tramo de carrera donde los corredores van de forma muy compacta y donde se hace necesario liberar el circuito con bastante antelación al utilizar vías de sentido contrario.

Desde las 8:00 horas se procederá a ir cerrando progresivamente el circuito. Se inicia con el corte total de los dos sentidos de la Avda. de Carlos III. El tráfico de la A-49 será desviado hacia el Muro de Defensa y se mantendrá el corte sentido Plz. de Armas hasta que la cola de carrera no alcance la calle Torneo. Desde las 8:10 horas se procederá al corte de todos los accesos a las Avdas de Ronda del Triana, López de Gomara, República Argentina, Puente de San Telmo y Paseo de Colón. Desde las 8:15 horas se procederá al corte total de todos los accesos a la Calle Torneo y Avda. de Alberto Jiménez Becerril en el sentido hacia la Plz. de Armas. La calle Juventudes Musicales se cortará desde aproximadamente las 07:30 horas por la instalación del arco de paso de carrera por los 10 km por lo que en la Glta. Olímpica se cortará esta calle en sentido Ronda Urbana Norte y SE-30, encauzando la circulación hacia la SE-020 (Ronda Supernorte) por Avda. de los Eucaliptus y Glta de los Ferroviarios. Cuando la cola de Carrera alcance la calle Arjona se iniciará el corte total de todos los accesos a la calle Torneo sentido Barqueta. El tráfico procedente del Paseo de Colón se encauzará hacia Reyes Católicos y Plz. de Armas y el procedente del Aljarafe hasta Plz. de Armas será desviado hacia el Paseo de Colón. Este corte se mantendrá hasta que la cola de la carrera no acceda a la Isla de la Cartuja. El corte que se produce en Glta. Olímpica hacia la Avda. de Alberto Jiménez Becerril sentido Barqueta se mantendrá hasta que la cola de carrera no alcance la zona de María Auxiliadora y se haya efectuado la limpieza del punto de avituallamiento en esta Avenida y en la misma Avda. Alberto Jiménez Becerril.

Zona de Kansas City y Polígono de San Pablo. Se hace preciso establecer unos desvíos perimetrales de tráfico para aislar las vías por donde discurre la carrera, al estirarse ya en este tramo la misma y donde ya no es posible habilitar pasos transversales. Se establecen cortes y desvíos de Tráfico para orientar la circulación hacia las Avdas. de Pablo Picasso, de Esperanza Trinidad, Pueblo Saharaui para alcanzar la Ctra. De Carmona y orientar los vehículos a las vías de circunvalación como la SE-30. Se efectuarán desvíos en la Glta. De Julián Besteiro y en las confluencias con las calles Samaniego y Manuel del Valle. Se efectúa corte de tráfico en la Glta. de Fuerte Navidad para prohibir la circulación hacia la calle Villas de Cubas y Antioquia. Se efectúa corte de tráfico en la Avda. de Montesierra con la Glta. Avda. Villas de Cuba para prohibir el acceso a esta última vía. Se efectúa corte de tráfico de la Avda. de Montesierra en la confluencia con la calle Rafael Beca Mateos para que los vehículos no accedan hacia Ronda del Tamarguillo y Avda. de Ada. Encauzar trafico hacia vías perimetrales. Se efectúa corte de tráfico en la Glta. existente entre las Avdas. de Ada, Utrera Molina y Montesierra hacia Ronda del Tamarguillo (paso inferior) y hacia la Avda. de Ada. El tráfico procedente de la Avda. de Andalucita será desviado hacia la Avda. de Montesierra sentido SE-30.

Zona de Nervión y Sur. En estas zonas la carrera se estira aún más y el tiempo de paso de cabeza y cola se estima entre unas 2.30 y 4 horas. Se establece un itinerario principal de salida de vehículos con el objeto de que alcancen las vías periféricas de la ciudad. Todas las vías que confluyen en la Ronda del Tamarguillo serán desviadas para que los vehículos discurran sentido Norte de la Ciudad (sentido contrario al de la carrera). Corte de los vehículos que proceden de la Avda. de la Paz redirigiendo los mismos hacia la Ronda del Tamarguillo. Se establece un circuito de selección de tráfico de salida que coincide con calzadas en sentido contrario al de la Carrera: Diego Martínez Barrios, San Francisco Javier y Avda. de Luis de Morales hacia Luis Montoto, se sigue por las Avdas. de Cruz del Campo y Ciudad Jardín hacia la calle Alcalde Juan Fernández y al llegar a la Glta. confluencia con la Avda. de la Paz se orientarán los vehículos para que salgan sentido SE-30 (en esta Glta. se efectuará el corte sentido Felipe II). Corte de las Avdas. de María Luisa en ambos sentidos, de la Avda. del Cid sentido Avda. de María Luisa, de la calle La Rábida hacia la Glta de San Diego. Queda abierto al tráfico el eje que forman el Paseo de las Delicias y Paseo de la Palmera en sentido Sur (Avda. de Jerez). El Paseo de Colón desde aproximadamente las 9:30 horas quedará abierto en sus 2 sentidos de circulación.

Zona final de la carrera: Isla de la Cartuja. Se efectuarán los cortes de los accesos a Plaza de la Campana, Plaza. Del Duque y Alameda de Hércules.El Puente de la Barqueta queda totalmente ocupado por la Carrera al igual que las calles José de Gálvez y calle Juan Bautista Muñoz por lo que los cortes finales quedarán establecidos en:

-En la Glta. Beatriz Manchón se procederá al corte del vial dirección hacia Teatro Central y del vial lateral del Hotel Renacimiento que discurre hacia el Estadio Olímpico.

-Corte en la confluencia del Camino de los Descubrimientos con la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro hacia la Glta. de la Isla Mágica.

-Corte del paso inferior bajo Glta. de Ingenieros de la dirección sentido hacia la calle Juan Bautista Muñoz orientando la circulación hacia la Avda. Camino de los Descubrimientos.

-Corte en la calle del Ocio junto a la Glta. Bajo el Viaducto para orientar a los vehículos que salgan sentido SE-020 (Ronda Supernorte).