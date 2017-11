De la Mata ratifica el procesamiento de Torrijos por la operación Madeja

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha confirmado el procesamiento del ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y del ex edil José Manuel García (IU) y del ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), en relación con las mordidas pagadas por Fitonovo para "financiar" a las formaciones municipales de IU y el PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. En un nuevo auto, el juez ha rechazado todos los recursos presentados por las defensas de los ex ediles contra su procesamiento.

La defensa de Torrijos había criticado el "precipitado e irregular" cierre de la instrucción cuando el ex primer teniente de alcalde había pedido declarar en la Audiencia Nacional, a lo que el magistrado señala que "no ha sido hasta ahora, tres años después, y cuando la instrucción ya ha finalizado, cuando al parecer quiere ejercer este derecho" a prestar declaración sobre los hechos.

El juez archiva la causa contra el jefe de negociado de Urbanismo al prescribir el delito

Sobre la falta de indicios de su participación en los delitos investigados, el juez insiste en que el auto de procesamiento relata con "exhaustividad los indicios racionales de criminalidad" contra Torrijos, en el sentido de que "en connivencia" con el ex portavoz municipal de IU José Manuel García y el militante Antonio Ruiz Carmona, "recibieron para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol", unas dádivas que el juez cifra en 155.000 euros, parte de los cuales se entregaron en una caja de zapatos.

El juez concluye que está "claro" que la razón de imputar a Torrijos no es su "omnisciencia" ni su "omnipotencia", ni el "simple hecho de ostentar el cargo de primer teniente de alcalde y dirigente de IU en la ciudad" -como sostenía la defensa en su recurso-, sino la "existencia de múltiples indicios, documentales y testificales perfectamente consistentes, que permiten establecer que Torrijos participó en esta operación para conseguir fondos ilícitos para IU".

El juez también ha confirmado el procesamiento del ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, que había considerado en su recurso que "el edificio indiciario es un gigante con pies de barro". Frente a este recurso, el juez destaca que existen indicios suficientes de que Castaño recibió dádivas de Fitonovo "a cambio de su influencia directa" a favor de esta empresa en los procesos de contratación pública.

En cuanto al recurso de Joaquín Peña, su defensa había alegado que la única fuente de su incriminación eran las "insidias" y los "motivos de venganza" por el cese del también investigado Francisco Amores Carredano, el que fuera jefe de la sección de conservación y mantenimiento del servicio de Parques y Jardines, pero el juez entiende que hay "indicios más que suficientes para asentar su responsabilidad indiciaria en esta fase procesal".

Sobre la queja de muchas defensas respecto a la credibilidad de la caja B de Fitonovo, el juez De la Mata sostiene que existen "innumerables evidencias en el procedimiento que permiten afirmar, sin género de dudas, que la caja B de Fitonovo era precisa, exhaustiva y absolutamente veraz". Y añade que los indicios son tan "numerosos, plurales, consistentes y sólidos que puede afirmarse la veracidad integral de las anotaciones de la caja B, tanto en cuanto a las entradas por parte de los proveedores de facturas falsas como en cuanto a las salidas consistentes en pagos a los funcionarios corruptos, pagos de salarios o actividades de blanqueo de capitales".

Por último, el juez ha estimado el recurso del que fuera jefe de negociado de Urbanismo José Enrique Castro y ha archivado la causa contra este investigado, al considerar que ha prescrito el delito que se le atribuía -haber recibido 3.000 euros de la caja B de Fitonovo-, dado que el pago se realizó en 2004 y esta persona no fue imputada hasta 2014.