Médicos del Virgen del Rocío crean herramienta para luchar contra hepatitis C

Expertos del Hospital Universitario Virgen del Rocío han desarrollado una herramienta para predecir la eficacia del tratamiento antiviral de la hepatitis C, según ha informado la Consejería de Salud en un comunicado.

Un estudio liderado por los doctores Javier Ampuero y Manuel Romero donde analizaron la tasa de curación de más de dos mil pacientes con hepatitis C, la mitad de ellos andaluces, permitió crear un algoritmo para seleccionar los beneficiarios de los antivirales de acción directa y producir mejores resultados para un mayor número de pacientes.

La herramienta se ha basado en parámetros analíticos de función hepática, la edad y la presencia de trastornos adicionales a la enfermedad primaria.

Las tasas de curación de la hepatitis C han aumentado con los nuevos antivirales que permiten sanar al 95% de los pacientes infectados y no al 50% como hace unos años.

El estudio mostró que el 66% de los pacientes no curados no terminaron el tratamiento antiviral por tener otros trastornos no óptimos para las características de la infección (genotipo 3) y para su grado de afectación hepática (presencia de cirrosis).

No obstante, el experto en Aparato Digestivo del HUVR, Manuel Romero, explica que existen fármacos de rescate que han permitido sanar, en casi todos los casos, a quienes no les pueden hacer efecto los tratamientos antivirales.

"Por ello, podemos decir que actualmente la curación de los pacientes con hepatitis C es casi universal si la adherencia al tratamiento es la adecuada", dice Romero.