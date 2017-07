Medio Ambiente reconoce la falta de medios para trabajos especiales

Para trabajos puntuales que requieren de maquinaria muy específica. El Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato para mejorar el estado de numerosas zonas verdes de la ciudad, tanto parques como plazas y otras zonas que cuentan con importante vegetación. La dirección general de Medio Ambiente y Parques y Jardines justifica la externalización de este servicio por no disponer de la maquinaria necesaria ni del personal especializado para su uso. Aunque las tareas descritas en el pliego se acometerán de manera puntual, dependiendo de las necesidades, sí habrá trabajos prácticamente continuos con medios especializados en el arbolado de gran porte por su mal estado. El plazo de ejecución será de cuatro meses o hasta agotar el presupuesto de 60.000 euros más IVA.

Parques y Jardines conserva con su propio personal y medios determinadas zonas de la ciudad, en su mayoría jardines históricos, considerados Bien de Interés Cultural (BIC), y plazas y otros espacios en el casco histórico que suman una superficie total de 976.585 m2 y que contienen 13.891 árboles y palmeras. Medio Ambiente advierte que con los recursos disponibles sólo se pueden atender "los trabajos de conservación generales". Otras tareas que se llevan a cabos durante determinados periodos cortos del año, como la reposición de setos, la plantación de árboles y arbustos, la regeneración de praderas, las actuaciones de emergencia en altura ante el peligro de caídas de ramas, entre otros, no se pueden acometer. Medio Ambiente reconoce que llevar a cabo estas tareas con los medios disponibles conllevaría "abandonar durante ese tiempo las labores de conservación diaria que son imprescindibles para mantener el ornato que estos parques y zonas verdes deben tener".

Muchos de las tareas extraordinarias y puntuales sobre las zonas verdes tampoco se pueden hacer por no disponer de la maquinaria necesaria: "Concretamente, la reposición de marras de setos y molduras, que ascienden a niveles muy altos en algunas zonas y son la base de un jardín histórico". Actualmente se realizan con zanjado a mano sobre terrenos compactados. "Sólo con disponer durante la campaña de plantación de una zanjadora, se elevaría el rendimiento y, por tanto, el resultado final de manera significativa".

La ausencia de maquinaria específica impide también el arranque de troncas en general, y en particular de los que generan peligro en los paseos y zonas de estancia. La plantación de árboles se ve "reducida al mínimo", ya que en los jardines históricos se plantan ejemplares que implican el uso de grúas con gran tonelaje de las que no se dispone. Las tareas sobre el arbolado y las palmeras se ven limitados a la altura que tienen las canastas del servicio de Parques y Jardines, por lo que en la mayoría de los ejemplares, de gran tamaño dada su antigüedad, no se puede actuar. "Esta situación se agrava enormemente cuando se producen roturas de ramas o situaciones de peligro por encima de la altura a la que podemos llegar".

El documento también señala que algunos espacios en los parques se han ido deteriorando por el tiempo y el uso, "por lo que es necesario realizar sobre ellos una reordenación para devolverles el nivel de jardinería adecuado".

Ante estas circunstancias, el servicio de Parques y Jardines justifica la licitación de este contrato: "Es necesario acudir a la contratación externa de los trabajos, que son esenciales para la prestación del servicio público, y cuya carencia en muchas ocasiones podría generar, por degradación o falta de actuación, riesgo para las personas y bienes con la consecuencia responsabilidad para la Administración".

Los trabajos concretos que deberá llevar a cabo la empresa, que dispondrá de un técnico de la rama agronómica o forestal, se definirán con la dirección facultativa, que visitará el lugar con un técnico de la adjudicataria. Una vez definidos, al día siguiente entregará un programa en el que se definirá el tiempo de ejecución y los criterios de calidad. La realización no se demorará más de 72 horas. Las tareas urgentes relacionadas con roturas de ramas o árboles en peligro que puedan implicar daños por desplome, se atenderán de manera inmediata, debiendo disponer la empresa de los medios necesarios.

El contrato también incluye la responsabilidad del adjudicatario para disponer de un equipo de actuación rápida en caso de emergencias, bien sea accidental o para servicios complementarios solicitados por el Ayuntamiento. El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) deberá disponer de un número de guardia para movilizar los medios necesarios. De manera excepcional, en caso de situaciones de emergencia, todo el personal y los medios mecánicos se pondrán a las órdenes del Ayuntamiento.

El servicio de Parques y Jardines incluye en el contrato un cuadro con los precios unitarios por la utilización de cada maquinaria.