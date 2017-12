Mejora tu futuro con el Executive MBA de EOI

La opinión de los alumnos

“Como directora del Área de Negocios, donde la gestión de equipos es tan importante como la de negocio, el EMBA me ha ayudado a afianzar conocimientos en muy diversas materias y a poner en práctica técnicas muy útiles en mi día a día. Sin duda, ha contribuido a consolidar mi trayectoria y a que asuma nuevos retos y oportunidades”.

Rocío Pizarro. Directora de Banca Privada y Premier de la DT Andalucía Occidental - ‎CaixaBank

“El Executive MBA de EOI me ha permitido dar un paso en mi desarrollo personal y profesional, con una visión del entorno empresarial más completa y más madura. Resaltaría la diversidad de perfiles de personas con los que he compartido el máster, incluidos los profesores, así como la cercanía y naturalidad del claustro de la Escuela. Gracias al programa he adquirido una nueva perspectiva con la que afronto mi actividad profesional, lo que me permitirá continuar mi desarrollo en los próximos años”.

German Soriano. FLS Business Process Operator - AIRBUS