Mellet denuncia que se siente sometido a un "escarnio público"

La Fiscalía reclama a Mellet, en concepto de responsabilidad civil, que devuelva a Mercasevilla, solidariamente con los otros acusados, la cantidad de 449.164,74 euros supuestamente malversados. El Ministerio Público sostiene que Mellet, que ocupó el cargo de director general entre 2002 y 2009, durante el ejercicio de sus funciones "y sin perjuicio de otros hechos, cuya corrección compete al ámbito societario y contable", realizó diversos actos de "disposición concreta de fondos, no amparados en causa justa alguna, que responden a un ánimo de liberalidad, y que han causado un perjuicio económico a Mercasevilla por importe de 449.164,74".

José Manuel Carrión destaca que, en estas circunstancias, "el mal uso del proceso para los intereses que no son los de la Justicia deja injustificada las actuaciones de este tipo, lo que determina que lo que puede considerarse una actuación carente de limpieza, debería ser al menos reprendida por su señoría ante el causante de la situación", de lo que se deduce que está pidiendo a la juez Bolaños que reprenda a la Fiscalía después de que se hiciera público su escrito de conclusiones provisionales.

Sometido a un "escarnio público". Así se siente el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, según denuncia su defensa en un escrito presentado el pasado 5 de enero a la juez María Núñez Bolaños, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que investiga el último fleco relacionado con el delito societario en Mercasevilla, en el que la Fiscalía ha solicitado una condena de 24 años de prisión para el ex responsable de la lonja, al que atribuye un delito de prevaricación, otro de falsedad y cuatro delitos de malversación.

La Audiencia tramita la ejecución de la condena por el cohecho

La Audiencia de Sevilla ha citado a Fernando Mellet y a su mujer a una comparecencia para resolver sobre la "liquidación de gananciales" instalada por la esposa del ex director general de Mercasevilla. La comparecencia se produce en el marco de la ejecución de la sentencia que condenó a Mellet y al ex subdirector del mercado Daniel Ponce al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por un delito de cohecho, en relación con el intento de cobro de una mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza a cambio de la concesión de la escuela de hostelería. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 2014, en un fallo que absolvió del delito al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.